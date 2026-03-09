James Rodríguez anuncia fecha y rival para su esperado debut en la MLS

El ‘10’ colombiano se estrenará el 15 de marzo en la Major League Soccer contra Vancouver Whitecaps, reencontrándose con Thomas Müller.

James Rodríguez | David Sherman / NBAE / Getty Images vía AFP.

James Rodríguez vuelve a generar expectativa entre los aficionados colombianos y del fútbol internacional, luego de superar los 117 días sin disputar un partido oficial de clubes. Este último fin de semana, el volante no pudo hacer su estreno con el Minnesota United FC, pero confirmó que la espera está por terminar.

El ‘10’ colombiano utilizó sus plataformas digitales para revelar la fecha de su esperado debut en la Major League Soccer. En un streaming de redes sociales, James anunció detalles del partido y compartió su entusiasmo por volver a las canchas.

El anuncio se produjo durante una transmisión con ‘Pelicanger’, influencer colombiano y socio en la administración de un equipo de la Kings League en Latinoamérica. James se disculpó por no poder acompañar al streamer en la próxima transmisión debido a su compromiso en la MLS: “El próximo fin de semana juego el domingo, así que no voy poder estar”. Ante la pregunta de si debutaría, Rodríguez confirmó: “Sí, contra el equipo de Thomas Müller, el Vancouver Whitecaps”.

Fecha, hora y rival

Según el calendario de la MLS, el esperado partido se disputará el domingo 15 de marzo en el estadio BC Place, en Vancouver, Canadá. El encuentro dará inicio a las 3:30 p.m., hora de Colombia (1:30 p.m., hora local en Canadá), y marcará el regreso de James a la acción oficial tras varios meses de inactividad.

Reencuentro con Thomas Müller

El debut también tendrá un condimento especial: James se medirá frente a su viejo amigo Thomas Müller, estrella alemana y jugador franquicia del Vancouver Whitecaps. Ambos compartieron vestuario en el Bayern Múnich, y este encuentro promete ser un emotivo reencuentro en el terreno de juego.

El regreso de James a las canchas ha generado gran expectativa entre los seguidores del fútbol colombiano y la MLS. Los hinchas esperan ver al talentoso volante desplegar su creatividad y precisión en el medio campo, aportando experiencia y liderazgo a su nuevo equipo.

Después de varios meses sin jugar, James se muestra motivado y en óptimas condiciones para su estreno en Estados Unidos. Su participación en la MLS podría marcar un nuevo capítulo en su carrera y reafirmar su capacidad de influencia dentro y fuera del campo.

