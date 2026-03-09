Clausura 2026 y tabla acumulada de Guatemala: la lucha por el título y la pelea por no descender

Publicado por Gastón Ninin

Varios equipos lograron sumar puntos importantes tanto en la lucha por los primeros lugares como en la pelea por la permanencia.

Comunicaciones se ilusiona con el título | Fuente: @CremasOficial

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala marcó el inicio de la segunda vuelta del campeonato y dejó movimientos en la clasificación. Varios equipos lograron sumar puntos importantes tanto en la lucha por los primeros lugares como en la pelea por mejorar su posición en la tabla acumulada.

Comunicaciones se mantiene como líder del Clausura tras completar doce jornadas. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa suma 25 puntos y logró ampliar su ventaja sobre sus perseguidores luego de los resultados registrados durante el fin de semana.

Tabla del Torneo Clausura 2026 de Guatemala

PosEquipoPts
1Comunicaciones25
2Cobán Imperial22
3Xelajú MC19
4Municipal18
5Deportivo Mixco16
6Deportivo Achuapa15
7Antigua GFC14
8Aurora FC14
9Guastatoya13
10Malacateco12
11Marquense12
12Mictlán12

Cobán Imperial aparece en la segunda posición con 22 unidades, mientras que Xelajú MC se ubica tercero con 19 puntos. Municipal es cuarto con 18, seguido por Deportivo Mixco que alcanzó 16 puntos. Achuapa se mantiene sexto con 15 unidades.

Antigua GFC y Aurora FC ocupan las últimas posiciones dentro de la zona de clasificación con 14 puntos cada uno. Más abajo aparecen Guastatoya, Malacateco, Marquense y Mictlán, equipos que todavía buscan acercarse a los puestos que permiten disputar la fase final del torneo.

Tabla acumulada del fútbol guatemalteco

PosEquipoPts
1Municipal66
2Mixco60
3Antigua GFC56
4Aurora FC53
5Xelajú MC47
6Cobán Imperial45
7Comunicaciones45
8Malacateco43
9Achuapa40
10Mictlán36
11Guastatoya35
12Marquense35

En la tabla acumulada, Municipal continúa como líder con 66 puntos tras sumar lo realizado en el Apertura y el Clausura. Deportivo Mixco ocupa el segundo lugar con 60 unidades, mientras que Antigua GFC aparece tercero con 56.

En la zona media se encuentran Aurora FC, Xelajú MC, Cobán Imperial y Comunicaciones, equipos que buscan consolidar su posición. En la parte baja, la lucha por evitar el descenso involucra a Achuapa, Mictlán, Guastatoya y Marquense.

Así se jugará la próxima jornada del Torneo Clausura de Guatemala

La jornada 13 del campeonato se disputará el próximo fin de semana y tendrá partidos importantes en la parte alta de la tabla. Guastatoya enfrentará a Mictlán, mientras que Malacateco recibirá a Mixco. Xelajú MC jugará ante Antigua GFC en otro duelo destacado.

Además, Cobán Imperial se medirá con Comunicaciones en un partido directo por el liderato. La jornada también incluirá los encuentros entre Achuapa y Marquense, y Municipal frente a Aurora FC. Estos resultados seguirán definiendo la clasificación del Clausura 2026 y la tabla acumulada del fútbol guatemalteco.

Te puede interesar

Comunicaciones se ilusiona con el título: "Queremos la 33"

Fútbol Centroamérica

Comunicaciones se ilusiona con el título: "Queremos la 33"

Machillo Ramírez y la ilusión del Alajuelense dejan un aviso a LAFC

Fútbol Centroamérica

Machillo Ramírez y la ilusión del Alajuelense dejan un aviso a LAFC

José Giacone no oculta su molestia con Hernán Medford tras Saprissa vs Herediano

Fútbol Centroamérica

José Giacone no oculta su molestia con Hernán Medford tras Saprissa vs Herediano