Clausura 2026 y tabla acumulada de Guatemala: la lucha por el título y la pelea por no descender

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala marcó el inicio de la segunda vuelta del campeonato y dejó movimientos en la clasificación. Varios equipos lograron sumar puntos importantes tanto en la lucha por los primeros lugares como en la pelea por mejorar su posición en la tabla acumulada.

Comunicaciones se mantiene como líder del Clausura tras completar doce jornadas. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa suma 25 puntos y logró ampliar su ventaja sobre sus perseguidores luego de los resultados registrados durante el fin de semana.

Tabla del Torneo Clausura 2026 de Guatemala

Pos Equipo Pts 1 Comunicaciones 25 2 Cobán Imperial 22 3 Xelajú MC 19 4 Municipal 18 5 Deportivo Mixco 16 6 Deportivo Achuapa 15 7 Antigua GFC 14 8 Aurora FC 14 9 Guastatoya 13 10 Malacateco 12 11 Marquense 12 12 Mictlán 12

Cobán Imperial aparece en la segunda posición con 22 unidades, mientras que Xelajú MC se ubica tercero con 19 puntos. Municipal es cuarto con 18, seguido por Deportivo Mixco que alcanzó 16 puntos. Achuapa se mantiene sexto con 15 unidades.

Antigua GFC y Aurora FC ocupan las últimas posiciones dentro de la zona de clasificación con 14 puntos cada uno. Más abajo aparecen Guastatoya, Malacateco, Marquense y Mictlán, equipos que todavía buscan acercarse a los puestos que permiten disputar la fase final del torneo.

Tabla acumulada del fútbol guatemalteco

Pos Equipo Pts 1 Municipal 66 2 Mixco 60 3 Antigua GFC 56 4 Aurora FC 53 5 Xelajú MC 47 6 Cobán Imperial 45 7 Comunicaciones 45 8 Malacateco 43 9 Achuapa 40 10 Mictlán 36 11 Guastatoya 35 12 Marquense 35

En la tabla acumulada, Municipal continúa como líder con 66 puntos tras sumar lo realizado en el Apertura y el Clausura. Deportivo Mixco ocupa el segundo lugar con 60 unidades, mientras que Antigua GFC aparece tercero con 56.

En la zona media se encuentran Aurora FC, Xelajú MC, Cobán Imperial y Comunicaciones, equipos que buscan consolidar su posición. En la parte baja, la lucha por evitar el descenso involucra a Achuapa, Mictlán, Guastatoya y Marquense.

Así se jugará la próxima jornada del Torneo Clausura de Guatemala

La jornada 13 del campeonato se disputará el próximo fin de semana y tendrá partidos importantes en la parte alta de la tabla. Guastatoya enfrentará a Mictlán, mientras que Malacateco recibirá a Mixco. Xelajú MC jugará ante Antigua GFC en otro duelo destacado.

Además, Cobán Imperial se medirá con Comunicaciones en un partido directo por el liderato. La jornada también incluirá los encuentros entre Achuapa y Marquense, y Municipal frente a Aurora FC. Estos resultados seguirán definiendo la clasificación del Clausura 2026 y la tabla acumulada del fútbol guatemalteco.

