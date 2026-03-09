Clausura 2026 y tabla acumulada de Guatemala: la lucha por el título y la pelea por no descender
Varios equipos lograron sumar puntos importantes tanto en la lucha por los primeros lugares como en la pelea por la permanencia.
La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala marcó el inicio de la segunda vuelta del campeonato y dejó movimientos en la clasificación. Varios equipos lograron sumar puntos importantes tanto en la lucha por los primeros lugares como en la pelea por mejorar su posición en la tabla acumulada.
Comunicaciones se mantiene como líder del Clausura tras completar doce jornadas. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa suma 25 puntos y logró ampliar su ventaja sobre sus perseguidores luego de los resultados registrados durante el fin de semana.
Tabla del Torneo Clausura 2026 de Guatemala
|Pos
|Equipo
|Pts
|1
|Comunicaciones
|25
|2
|Cobán Imperial
|22
|3
|Xelajú MC
|19
|4
|Municipal
|18
|5
|Deportivo Mixco
|16
|6
|Deportivo Achuapa
|15
|7
|Antigua GFC
|14
|8
|Aurora FC
|14
|9
|Guastatoya
|13
|10
|Malacateco
|12
|11
|Marquense
|12
|12
|Mictlán
|12
Cobán Imperial aparece en la segunda posición con 22 unidades, mientras que Xelajú MC se ubica tercero con 19 puntos. Municipal es cuarto con 18, seguido por Deportivo Mixco que alcanzó 16 puntos. Achuapa se mantiene sexto con 15 unidades.
Antigua GFC y Aurora FC ocupan las últimas posiciones dentro de la zona de clasificación con 14 puntos cada uno. Más abajo aparecen Guastatoya, Malacateco, Marquense y Mictlán, equipos que todavía buscan acercarse a los puestos que permiten disputar la fase final del torneo.
Tabla acumulada del fútbol guatemalteco
|Pos
|Equipo
|Pts
|1
|Municipal
|66
|2
|Mixco
|60
|3
|Antigua GFC
|56
|4
|Aurora FC
|53
|5
|Xelajú MC
|47
|6
|Cobán Imperial
|45
|7
|Comunicaciones
|45
|8
|Malacateco
|43
|9
|Achuapa
|40
|10
|Mictlán
|36
|11
|Guastatoya
|35
|12
|Marquense
|35
En la tabla acumulada, Municipal continúa como líder con 66 puntos tras sumar lo realizado en el Apertura y el Clausura. Deportivo Mixco ocupa el segundo lugar con 60 unidades, mientras que Antigua GFC aparece tercero con 56.
En la zona media se encuentran Aurora FC, Xelajú MC, Cobán Imperial y Comunicaciones, equipos que buscan consolidar su posición. En la parte baja, la lucha por evitar el descenso involucra a Achuapa, Mictlán, Guastatoya y Marquense.
Así se jugará la próxima jornada del Torneo Clausura de Guatemala
La jornada 13 del campeonato se disputará el próximo fin de semana y tendrá partidos importantes en la parte alta de la tabla. Guastatoya enfrentará a Mictlán, mientras que Malacateco recibirá a Mixco. Xelajú MC jugará ante Antigua GFC en otro duelo destacado.
Además, Cobán Imperial se medirá con Comunicaciones en un partido directo por el liderato. La jornada también incluirá los encuentros entre Achuapa y Marquense, y Municipal frente a Aurora FC. Estos resultados seguirán definiendo la clasificación del Clausura 2026 y la tabla acumulada del fútbol guatemalteco.