Comunicaciones se ilusiona con el título: “Queremos la 33”

Pinto lidera a los Cremas | Fuente IG: jose_pint0_

La victoria de Comunicaciones ante Deportivo Achuapa en la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 dejó sensaciones positivas en el equipo albo. El conjunto capitalino se impuso con claridad en el estadio Cementos Progreso y se mantiene como líder en solitario del campeonato. Tras el partido, el capitán José Carlos Pinto analizó el momento del equipo y explicó las razones del buen rendimiento en las últimas semanas.

El triunfo representó la cuarta victoria consecutiva para los dirigidos por Marco Antonio Figueroa. Además de consolidarse en la parte alta de la tabla del Clausura, el equipo también logró tomar distancia de la zona baja en la tabla acumulada, un aspecto que había generado preocupación en el torneo anterior.

En medio de ese contexto, Pinto recordó el inicio del proceso actual y el enfoque con el que el plantel comenzó el año. El defensor explicó que el grupo tenía claro que debía mejorar la imagen mostrada en la campaña pasada.

“Desde que iniciamos nuestra pretemporada en diciembre teníamos esa sed de revancha: lavarnos la cara en este torneo, ya que el torneo pasado fue muy malo, y este lo hemos arrancado muy bien”.

Pinto destaca la evolución de Comunicaciones

El capitán también se refirió al progreso que ha mostrado el equipo a lo largo del torneo. Según el defensor, la mejora no solo ha sido en el aspecto futbolístico, sino también en la condición física del plantel, que ha enfrentado un calendario exigente durante las últimas semanas.

“Hemos ido mejorando en el torneo jornada tras jornada. El equipo se ve mejor físicamente; veníamos de casi mes y medio jugando muy seguido y es muy complejo, pero el equipo cada vez se ve mejor y la idea del profe se asimila mejor. El equipo juega mejor y la competencia interna está muy bien, y eso hace que el equipo se vea bien”.

El liderazgo del torneo no cambia el objetivo principal del club. Pinto dejó claro que el plantel trabaja para alcanzar su mejor nivel en el momento decisivo del campeonato. La meta del equipo es competir por el título del Clausura.

“Estamos buscando nuestra mejor versión, llegar tanto a nivel individual como colectivamente a un nivel óptimo para pelear por el título, que es lo que queremos en este torneo, y buscar la 33 a toda costa”.

Finalmente, el defensor resaltó la mentalidad competitiva del grupo. Incluso en partidos en los que el equipo ha comenzado en desventaja, Comunicaciones ha demostrado capacidad de reacción para buscar el resultado.

“Ha habido partidos en los que hemos iniciado abajo en el marcador, pero creo que el grupo lo tiene claro: perder no es opción para nosotros. Buscamos ganar a toda costa, sin importar el rival que esté enfrente ni el lugar, y eso es lo que nos ha convencido de sacar los tres puntos en cualquier cancha”.

