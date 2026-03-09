Rafael Dudamel, el elegido para levantar al Deportivo Cali

El técnico venezolano finiquita detalles para vivir su segundo ciclo como timonel del ‘Azucarero’.

El Deportivo Cali ya parece encontrar su solución frente a la renuncia de Alberto Gamero. Los ‘Azucareros’, el pasado viernes, tuvieron una noche muy tensa con la derrota por 0-2 a manos de Once Caldas. El timonel samario, blanco de abucheos e insultos, dio un paso al costado en la conferencia de prensa posterior al juego.

No solo es la irregularidad de partidos por Liga. La gran dificultad va encaminada hacia la tabla del descenso, ya que el cuadro verdiblanco necesita una mejor cosecha de resultados. En contra del reloj, la dirigencia del club se encaminó a conseguir su reemplazo.

Entre un mar de opciones, todos los caminos condujeron a Rafael Dudamel. El estratega venezolano habría llegado a un acuerdo verbal, tal como reportan diversas fuentes en el círculo de la institución. El último campeón en el banquillo ‘Azucarero’, recordando la gesta del semestre de clausura en 2021.

El timonel de 53 años, después de su paso en Cali y un corto periplo en Necaxa de México, sacó campeón a Atlético Bucaramanga por primera vez en el primer semestre de 2024. Después de su renuncia, en 2025, dirigió a un Deportivo Pereira envuelto en graves situaciones económicas. Sus números no fueron los mejores.

De acuerdo con el periodista Carlos Arturo Arango, los integrantes de su cuerpo técnico serán Marcos Mathías en la asistencia, así como Joseph Cañas en la preparación física y Frank Romario como analista de video.

Los números de Rafael Dudamel en su primer ciclo

En total, el venezolano dirigió una suma de 55 partidos dirigidos en la raya. 18 de ellos dejaron un saldo de victoria, además de 19 empates y otras 18 caídas. El rendimiento de 44.2% se equiparó con un título, el décimo de Liga en el palmarés del Deportivo Cali.

Campeón como jugador y entrenador, Dudamel espera acordar detalles sobre su cuerpo técnico e iniciar las sesiones de entrenamiento con el plantel. El próximo duelo del Cali será ante Cúcuta Deportivo, fuera de casa, el sábado 14 de marzo a partir de las 4:10 de la tarde (hora COL).

