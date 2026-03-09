Escándalo en la MLS: dos futbolistas son expulsados de por vida

Derrick Jones y Yaw Yeboah fueron investigados por infringir la política de apuestas. Formaban parte de las filas del Columbus Crew

Jones fue encontrado culpable; no volverá a jugar en la MLS | Reuters

La Major League Soccer anunció la suspensión de por vida para los futbolistas Derrick Jones y Yaw Yeboah por infringir la política de apuestas de la liga. Ninguno de los jugadores se encuentra bajo contrato con un club de la MLS al momento de darse a conocer la sanción.

La investigación comenzó después de que la liga recibiera alertas relacionadas con movimientos de apuestas detectados por socios de integridad. Tras las notificaciones, la MLS contrató al despacho Patterson Belknap Webb & Tyler LLP para llevar a cabo una revisión independiente del caso.

Durante el proceso, ambos jugadores fueron colocados en licencia administrativa mientras se analizaban los datos obtenidos. Una vez concluida la investigación, la liga determinó que Jones y Yeboah realizaron apuestas relacionadas con el fútbol durante las temporadas 2024 y 2025.

El informe señaló que los jugadores apostaron en partidos que involucraban a sus propios equipos. En uno de los casos documentados, ambos apostaron a que Derrick Jones recibiría una tarjeta amarilla en un partido disputado el 19 de octubre de 2024, situación que ocurrió durante el encuentro.

La MLS también concluyó que los futbolistas habrían compartido información confidencial con otros apostadores acerca de la intención de provocar tarjetas amarillas durante algunos partidos. No obstante, la liga indicó que no se encontró evidencia que demostrara que estas acciones alteraran el resultado de algún encuentro.

Tras el anuncio de las sanciones, el comisionado Don Garber reafirmó la postura de la organización frente a este tipo de conductas. “La Major League Soccer se mantiene firme en su compromiso con la integridad de los partidos. La liga seguirá aplicando sus políticas, intensificando las iniciativas educativas y abogando por la eliminación de las apuestas con tarjeta amarilla en todos los estados para proteger la integridad de nuestra competición para clubes, jugadores y aficionados”, señaló el dirigente.

