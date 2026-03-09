Hoy No Circula este 10 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el martes en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula limita la circulación de ciertos vehículos este martes en la CDMX y el Estado de México; revisa placas, holograma y engomado

Te presentamos el programa vehicular para este día | Reuters

La movilidad vehicular en el Valle de México está regulada diariamente por el programa Hoy No Circula, una medida ambiental que restringe el uso de determinados automóviles para reducir emisiones contaminantes. Cada día de la semana la limitación se define según el color del engomado, el holograma de verificación y el último número de la placa del vehículo.

Para este martes 10 de marzo de 2026, los conductores de la Ciudad de México y de los municipios conurbados del Estado de México deberán revisar si su automóvil entra en la restricción diaria. Además, las autoridades ambientales monitorean permanentemente los niveles de contaminación, ya que si estos aumentan podrían aplicar medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el martes 10 de marzo de 2026 y cuáles sí?

En condiciones normales, el programa Hoy No Circula establece que los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8 no pueden circular este martes, dentro del horario que va de 5:00 a 22:00 horas. Esta restricción se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.

Por otro lado, varios tipos de vehículos quedan fuera de la limitación diaria. Entre ellos se encuentran los autos con holograma 0 y 00, así como unidades eléctricas e híbridas, motocicletas, transporte público y vehículos destinados a emergencias. Estos automóviles pueden circular con normalidad, siempre que no se anuncien medidas adicionales por contaminación.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula es una medida extraordinaria que se implementa cuando las autoridades ambientales detectan niveles elevados de contaminantes en la atmósfera del Valle de México. En ese escenario, la Comisión Ambiental de la Megalópolis puede declarar la Fase 1 de contingencia ambiental para disminuir la cantidad de vehículos en circulación.

Cuando esta fase entra en vigor, las restricciones se amplían considerablemente. Dejan de circular todos los autos con holograma 2, una parte de los vehículos con holograma 1 y también algunos autos con holograma 0 y 00, dependiendo del color del engomado y la terminación de la placa. Asimismo, se limita la circulación de vehículos con placas foráneas y aquellos que operan con permisos temporales.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula puede generar sanciones económicas importantes para los conductores. En la Ciudad de México y el Estado de México, la multa por circular cuando el vehículo tiene restricción equivale aproximadamente a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Además de la sanción económica, las autoridades pueden retirar el automóvil de la circulación y enviarlo al depósito vehicular, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia. Por ello, antes de salir a la calle es recomendable revisar el calendario del programa y confirmar si existen medidas especiales por contaminación en la zona metropolitana.

Te puede interesar