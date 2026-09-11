Un incidente en clasificación complica el fin de semana de Sebastián Montoya en Madrid

El piloto colombiano de Fórmula 2 tuvo varios contratiempos en las clasificatorias rumbo a estrenar el circuito en Madrid.

Sebastián Montoya | Foto: Prema Racing

Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, afrontará un exigente desafío este fin de semana en la undécima ronda del Campeonato FIA de Fórmula 2, luego de que un incidente durante la sesión de clasificación comprometiera sus posibilidades en el estreno del circuito de Madrid.

La actividad de este viernes estuvo marcada por múltiples interrupciones con bandera roja en el nuevo trazado madrileño, escenario que hace su debut en el calendario de la categoría. Durante los primeros minutos de la sesión, el piloto colombiano tuvo contacto con las barreras, lo que provocó daños en la suspensión de su monoplaza y condicionó el resto de la clasificación.

La pole position quedó en manos del sueco Dino Beganovic, piloto de DAMS Lucas Oil, quien registró un tiempo de 1:44.331 para convertirse en el primer ganador de una clasificación de Fórmula 2 en Madrid. El irlandés Alexander Dunne finalizó segundo, mientras que el brasileño Rafael Câmara, piloto Claro de Invicta Racing, completó los tres primeros lugares de la sesión.

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La clasificación también estuvo marcada por varios incidentes que provocaron constantes interrupciones y redujeron significativamente el tiempo disponible para que los pilotos encontraran una vuelta competitiva en un circuito completamente nuevo para todos los equipos.

Montoya buscará ahora aprovechar las oportunidades que ofrecen las carreras Sprint y Feature para remontar posiciones en un trazado que promete generar múltiples alternativas de adelantamiento y estrategia durante el fin de semana.

Fechas y horas para ver a Sebastián Montoya en Madrid

Carrera Sprint

Sábado 12 de septiembre

7:15 a.m. (hora colombiana).

Carrera Feature

Domingo 13 de septiembre

4:25 a.m. (hora colombiana).

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