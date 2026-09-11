Jaguares vs Fortaleza, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

Siga el duelo que abrirá la jornada del FPC este viernes 11 de septiembre en el Jaraguay de Montería.

Jaguares vs Fortaleza, en vivo | Claro Sports

Se abre el telón de la décima fecha del fútbol colombiano. El primer turno será para dos equipos necesitados y con hambre de sumar. Jaguares, en su casa, buscará ganar y obtener un salvavidas en el duelo ‘mata mata’ ante Cúcuta por no descender. Y para eso, deberá despachar a Fortaleza, rival que se ha vuelto competitivo a medida de que pasan los partidos.

¿A qué hora juegan Jaguares vs Fortaleza y dónde ver en vivo hoy 11 de septiembre de 2026?

Este duelo, a disputarse en el Jaraguay de Montería, tendrá su pitazo inicial este viernes 11 de septiembre a partir de las 6:15 de la tarde (hora COL) con el arbitraje de Javier Villa. Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el cotejo.

Alineaciones Jaguares vs Fortaleza: así salen a la fecha 10 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Esteban Franco, Jonathan Lovera, Carlos Henao, Juan Pablo Arcila; Rafael Bustamante, Royscer Colpa; Wilfrido de la Rosa, Cristian Álvarez, Johar Mejía y Andrés Rentería. DT: Hubert Bodhert.

Así forma Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Andrés Copete; Santiago Vivas, Leonardo Pico, Sebastián Navarro; Mariano Vázquez, Julio Sinisterra y Jhonier Blanco. DT: Diego Arias.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de Liga Betplay 2026?

En la previa, el duelo pinta muy parejo en Montería. Los ‘Felinos’ tendrán una ligera ventaja por el simple hecho de jugar en condición de local, además de que suman cuatro partidos sin conocer la derrota. La racha a la inversa, en este caso, la tiene Fortaleza: misma cantidad de juegos sin triunfar.

La escuadra local daba el golpe en Barranquilla, hasta que un gol al último minuto salvó la igualdad 3-3 ante Junior. Del otro lado, Fortaleza le amargó el rato a Santa Fe con dos goles casi que agónicos y repentinos, los cuales configuraron el 2-2 en El Campín.

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