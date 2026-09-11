Alexander Zverev alcanza la final del US Open y entra en una selecta lista junto a Federer y Djokovic

El tenista alemán derrotó a Karen Khachanov en tres sets y disputará su segunda final en Nueva York

Alexander Zverev se instala en la final del US Open | Reuters

Alexander Zverev tendrá una nueva oportunidad de conquistar un título de Grand Slam. El tenista de Alemania derrotó este viernes 11 de septiembre a Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6) en las semifinales del US Open y aseguró su presencia en la final.

El resultado permitió a Zverev alcanzar su tercera final consecutiva en torneos de Grand Slam, después de conquistar Roland Garros y disputar la definición de Wimbledon durante la misma temporada. Con esta marca se sumó a Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner entre los jugadores que han conseguido al menos tres finales seguidas de majors durante este siglo.

Zverev tomó el control desde el primer set frente a Khachanov. Tras quedarse con la manga inicial por 6-3, tuvo que resolver los siguientes dos parciales en desempates. El alemán mantuvo su servicio en los momentos de presión y cerró el encuentro sin permitir que la semifinal llegara a un cuarto set.

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El camino del número uno del torneo en Nueva York comenzó con partidos de mayor duración. Zverev necesitó cinco sets en cada una de sus primeras dos presentaciones, encuentros que terminaron después de las 2:00 horas y que elevaron a más de 19 horas su tiempo acumulado en cancha durante el certamen.

Desde aquellos dos compromisos, el campeón de Roland Garros modificó su recorrido. Con el triunfo ante Khachanov llegó a 13 sets ganados de manera consecutiva y colocó su registro de la temporada en torneos de Grand Slam en 24 victorias y dos derrotas.

Six down, one to go for Alexander Zverev. pic.twitter.com/uVPXv8m3mM — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Para Khachanov, la semifinal representó su tercera aparición entre los cuatro últimos jugadores de un Grand Slam. El ruso ya había llegado a esta instancia en el US Open de 2022 y en el Abierto de Australia de 2023, pero nuevamente quedó fuera antes del encuentro por el título.

Zverev buscará ahora su segundo Grand Slam de la temporada, luego de conquistar Roland Garros tras vencer al italiano Flavio Cobolli en la final. Posteriormente avanzó al partido por el campeonato de Wimbledon, donde perdió frente a Jannik Sinner.

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La final del domingo también significará el regreso del alemán a la instancia en la que vivió uno de los episodios que han marcado su paso por el US Open. En 2020 estuvo a un triunfo del campeonato después de colocarse dos sets arriba contra Dominic Thiem, pero el austriaco remontó y se llevó el título en un desempate del quinto parcial.

Será la segunda final del US Open en la carrera de Zverev, quien conocerá a su rival después del enfrentamiento entre Ben Shelton y Frances Tiafoe. El alemán tiene marca de 5-0 frente a Shelton y de 9-1 ante Tiafoe.

Para cualquiera de los dos estadounidenses, el duelo también tendrá un significado dentro de la historia del tenis de su país. Estados Unidos no tiene un campeón masculino de singles en un Grand Slam desde Andy Roddick, quien levantó el trofeo precisamente en Nueva York en 2003. Zverev intentará impedir que esa espera termine y, al mismo tiempo, sumar otro major a su temporada.

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