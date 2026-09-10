Posibles alineaciones de Jaguares vs Fortaleza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Este duelo se disputará en Montería y será el encargado de poner en marcha la décima jornada del campeonato.

Jaguares y Fortaleza abren la jornada 10.

Este será el partido que abra la jornada 10 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Es un momento clave en el campeonato, pues ya se pasa a la segunda mitad de la primera fase y los equipos tienen un panorama claro de lo que necesitan para clasificar a los cuadrangulares. El duelo entre Jaguares y Fortaleza plantea una disputa clara por salir de la irregularidad y acercarse al grupo de lo ocho.

Posible alineación de Jaguares para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jerson Malagón, Carlos Henao, Juan Arcila; Royscer Colpa, Rafael Bustamante, Cristian Álvarez; Wilfrido De La Rosa, Andrés Rentería y Johan Mejía. D.T.: Hubert Bodhert.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Jéferson Medina; Santiago Vivas, Sebastián Navarro, Leonardo Pico; Franco Pulicastro, Jhonier Blanco y Teun Wilke. D.T.: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver Jaguares vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Jaraguay de Montería a las 6:15 p.m. de este viernes. La organización todavía no ha confirmado los canales que tendrán la transmisión de televisión, pero lo más probable es que esté en el canal básico y en el de suscripción adicional de Win Sports+. Además, será posible verlo vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Jaguares

05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares.

29.08.2026 | Jaguares 2-2 América de Cali.

21.08.2026 | Jaguares 1-0 Boyacá Chicó.

09.08.2026 | Jaguares 1-1 Once Caldas.

05.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

05.09.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza.

01.09.2026 | Fortaleza 1-2 Once Caldas.

26.08.2026 | Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza.

23.08.2026 | Fortaleza 1-2 Atlético Nacional.

08.08.2026 | Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo.

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