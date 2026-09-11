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Posibles alineaciones del Alianza vs Junior por la Liga BetPlay 2026-II

Publicado por Camilo Robles Vento

Conoce las alineaciones de Alianza y Junior para su duelo de la Liga BetPlay 2026-II. El encuentro será a las 8:20 p.m. en la ciudad de Valledupar.

Alineaciones Alianza vs Junior por la Liga BetPlay
Alineaciones Alianza vs Junior por la Liga BetPlay

Uno de los partidos de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II es entre Alianza y Junior de Barranquilla, el cual se jugará en el Armando Maestre Pavajeau. Ese cotejo será el último de la jornada sabatina y cruza a dos equipos que vienen con bajo rendimiento en lo que va de este semestre.

Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Kevin Moreno, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Jair Castillo, Ever Meza Mercado, Felipe Pardo, Carlos Esparragoza, Jesús Muñoz y Cristian Vergara. D.T.: Flabio Torres.

Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Daniel Socarras, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Guillermo Celis, Jesús Rivas, Teófilo Gutiérrez; Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel. D.T.: Sebastián Viera.

¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Junior por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre ambos equipos costeños, que es por la décima fecha del torneo finalización desde las 8:20 p.m., se podrá ver a través de la señal de televisión de Win Sports +. Por otra parte, si desea verlo vía streaming, debe hacerlo por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos de Alianza

  • 09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza.
  • 03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza.
  • 29.08.2026 | Alianza 1-5 Atlético Nacional.
  • 25.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza.
  • 21.08.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pereira.

Últimos cinco partidos de Junior

  • 05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares.
  • 29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe.
  • 26.08.2026 | América de Cali 4-2 Junior.
  • 23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.
  • 01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios.

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