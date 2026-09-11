Posibles alineaciones del Alianza vs Junior por la Liga BetPlay 2026-II

Conoce las alineaciones de Alianza y Junior para su duelo de la Liga BetPlay 2026-II. El encuentro será a las 8:20 p.m. en la ciudad de Valledupar.

Alineaciones Alianza vs Junior por la Liga BetPlay

Uno de los partidos de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II es entre Alianza y Junior de Barranquilla, el cual se jugará en el Armando Maestre Pavajeau. Ese cotejo será el último de la jornada sabatina y cruza a dos equipos que vienen con bajo rendimiento en lo que va de este semestre.

Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Kevin Moreno, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Jair Castillo, Ever Meza Mercado, Felipe Pardo, Carlos Esparragoza, Jesús Muñoz y Cristian Vergara. D.T.: Flabio Torres.

Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Daniel Socarras, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Guillermo Celis, Jesús Rivas, Teófilo Gutiérrez; Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel. D.T.: Sebastián Viera.

¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Junior por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre ambos equipos costeños, que es por la décima fecha del torneo finalización desde las 8:20 p.m., se podrá ver a través de la señal de televisión de Win Sports +. Por otra parte, si desea verlo vía streaming, debe hacerlo por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos de Alianza

09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza.

03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza.

29.08.2026 | Alianza 1-5 Atlético Nacional.

25.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza.

21.08.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pereira.

Últimos cinco partidos de Junior

05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares.

29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe.

26.08.2026 | América de Cali 4-2 Junior.

23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.

01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios.

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