Posibles alineaciones del Alianza vs Junior por la Liga BetPlay 2026-II
Conoce las alineaciones de Alianza y Junior para su duelo de la Liga BetPlay 2026-II. El encuentro será a las 8:20 p.m. en la ciudad de Valledupar.
Uno de los partidos de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II es entre Alianza y Junior de Barranquilla, el cual se jugará en el Armando Maestre Pavajeau. Ese cotejo será el último de la jornada sabatina y cruza a dos equipos que vienen con bajo rendimiento en lo que va de este semestre.
Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Kevin Moreno, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Jair Castillo, Ever Meza Mercado, Felipe Pardo, Carlos Esparragoza, Jesús Muñoz y Cristian Vergara. D.T.: Flabio Torres.
Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Junior: Mauro Silveira; Daniel Socarras, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Guillermo Celis, Jesús Rivas, Teófilo Gutiérrez; Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel. D.T.: Sebastián Viera.
¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Junior por la Liga BetPlay 2026-II?
El partido entre ambos equipos costeños, que es por la décima fecha del torneo finalización desde las 8:20 p.m., se podrá ver a través de la señal de televisión de Win Sports +. Por otra parte, si desea verlo vía streaming, debe hacerlo por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.
Últimos cinco partidos de Alianza
- 09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza.
- 03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza.
- 29.08.2026 | Alianza 1-5 Atlético Nacional.
- 25.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza.
- 21.08.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pereira.
Últimos cinco partidos de Junior
- 05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares.
- 29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe.
- 26.08.2026 | América de Cali 4-2 Junior.
- 23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.
- 01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios.