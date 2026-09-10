Burros Blancos vs Pumas CU en vivo: horario y dónde ver el partido de la ONEFA 2026

El Clásico Universitario toma Ciudad Universitaria en la Semana 2, con dos equipos que comenzaron la temporada 2026 con victoria

Burros Blancos vs Pumas CU, en vivo online | Claro Sports

La Liga Mayor de la ONEFA 2026 tendrá uno de sus partidos más esperados este fin de semana, cuando Burros Blancos del IPN visite a Pumas CU en una nueva edición del Clásico Universitario, una de las rivalidades con mayor tradición dentro del fútbol americano estudiantil mexicano.

El encuentro reúne a dos instituciones históricas del deporte nacional y llegará muy temprano en la temporada, pero con ambos equipos buscando mantenerse invictos. Pumas CU comenzó la campaña con un triunfo de 34-28 ante Leones de la Anáhuac Norte, mientras que Burros Blancos remontó para derrotar 21-20 a Linces UVM.

Ahora, UNAM e IPN trasladarán su histórica rivalidad al Estadio Olímpico Universitario, escenario de numerosos capítulos entre ambas instituciones y que volverá a recibir un partido que combina tradición, orgullo y una importante oportunidad para tomar impulso en la Semana 2.

ONEFA 2026: ¿Dónde ver en vivo el Burros Blancos vs Pumas CU?

El partido entre Burros Blancos y Pumas CU se disputará este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México.

El Clásico Universitario podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports, que llevará a sus diferentes plataformas uno de los encuentros más atractivos de la segunda semana de la Liga Mayor ONEFA 2026.

¿Cuáles son los cambios en el formato de la ONEFA 2026?

La temporada 2026 de la Liga Mayor cuenta con 14 equipos dentro de la Conferencia de los 14 Grandes. Cada conjunto disputará nueve partidos durante las 10 semanas de temporada regular, con una jornada de descanso antes del inicio de los Playoffs.

Para elaborar el calendario se utilizó la clasificación de la temporada 2025 para dividir a los equipos en dos sectores, pares y nones. Cada programa enfrentará a los seis rivales de su grupo y tendrá otros tres partidos cruzados ante equipos del otro sector. A pesar de la división, los ocho mejores de la tabla general avanzarán a la postemporada.

Tabla de posiciones de la ONEFA 2026

Después de la primera semana, Borregos Puebla ocupa el primer lugar de la clasificación gracias al criterio de puntos recibidos, mientras que Burros Blancos aparece cuarto y Pumas CU sexto. Ambos llegan al Clásico Universitario con marca de 1-0.

Equipo Ganados Perdidos Puntos en contra Borregos Puebla 1 0 0 Auténticos Tigres UANL 1 0 7 Aztecas UDLAP 1 0 7 Burros Blancos IPN 1 0 20 Borregos CEM 1 0 28 Pumas CU 1 0 28 Borregos Monterrey 1 0 42 Linces UVM 0 1 21 Zorros CETYS 0 1 30 Leones Anáhuac México Norte 0 1 34 Borregos Guadalajara 0 1 36 Borregos CCM 0 1 49 Águilas Blancas IPN 0 1 49 Leones Anáhuac Cancún 0 1 57

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