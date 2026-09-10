¿Nuevas caras en la Selección Mexicana? Los jugadores que Rafa Márquez podría convocar para iniciar su proceso

Cervantes, Sandoval, Márquez, Camberos y otros futbolistas que podría considerar el nuevo DT del tricolor para su primera convocatoria

Inicia una nueva era en la Selección Mexicana, con los primeros partidos de Rafa Márquez como director técnico y podríamos ver rostros inéditos con la camiseta del tricolor para la primera convocatoria del nuevo seleccionador.

Desde Guadalajara aparecen dos figuras que brillaron en el Premundial sub 20 y han tenido buenas actuaciones desde que se reincorporaron a las Chivas: Hugo Camberos y Santi Sandoval.

Camberos ha ganado protagonismo con Gabriel Milito, fue titular en los últimos cuatro encuentros y ya registra una asistencia. Sandoval, por su parte, fue titular en tres de los últimos cuatro duelos y se estrenó como goleador ante Tijuana.

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Del América surge la opción de Alan Cervantes, convertido en pilar del mediocampo con Guillermo Almada, siendo uno de los habituales en la primera parte de la temporada, en la que las Águilas son líderes del Apertura 2026.

En cuanto a futbolistas de Cruz Azul, está Jeremy Márquez, lateral determinante en los títulos recientes de la Máquina y quien puede jugar varias posiciones.

A ellos se suman Oscar García de León y desde Tijuana, Iván Tona y Alejandro Gómez, quienes pudieran ser de los futbolistas para los primeros cuatro partidos de este nuevo ciclo.

Todo esto considerando que, para sus primeros compromisos como seleccionador, Rafa Márquez solo podrá llamar a dos elementos por club. Lo que es seguro es que es una nueva etapa en el tricolor y los jugadores deben aprovechar la oportunidad.

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