Necaxa vs Puebla en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre Necaxa y Puebla en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde los locales están obligados a sacar la victoria al no estar más abajo en la tabla general.

Los Rayos llegan a este compromiso en la decimotercera posición con ocho puntos; mientras que La Franja es novena con 10 puntos, por lo que los Rojiblancos buscarán los tres puntos para superar a su rival en turno en la tabla general.