Necaxa vs Puebla en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
No te pierdas ningún detalle del partido entre los Rayos y La Franja en el Estadio Victoria
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre Necaxa y Puebla en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde los locales están obligados a sacar la victoria al no estar más abajo en la tabla general.
Los Rayos llegan a este compromiso en la decimotercera posición con ocho puntos; mientras que La Franja es novena con 10 puntos, por lo que los Rojiblancos buscarán los tres puntos para superar a su rival en turno en la tabla general.
¿A qué hora juega Necaxa vs Puebla y dónde ver hoy 11 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?
Necaxa y Puebla se enfrentan hoy viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en uno de los partidos que ponen en marcha la jornada 8 del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Victoria de Aguascalientes, casa de los Rayos. La programación de la fecha confirma el horario de las 19:00 horas.
Para los aficionados que quieran seguir el partido en México, la transmisión estará disponible a través de FOX y FOX One. De lo contrario, tenemos este minuto a minuto del encuentro para todos aquellos que no pueden verlo en tiempo real.
Antecedentes Necaxa vs Puebla, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes recientes presentan un dominio de los Rayos. Necaxa no perdió ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos de Liga MX contra Puebla, con cuatro victorias y un empate. La Franja no vence al conjunto de Aguascalientes dentro de este periodo.
Estos son los últimos cinco resultados entre ambos clubes, de acuerdo con el historial proporcionado:
Puebla 0-0 Necaxa | Jornada 11 | Clausura 2026
Necaxa 1-0 Puebla | Jornada 9 | Apertura 2025
Puebla 0-1 Necaxa | Jornada 17 | Clausura 2025
Necaxa 4-1 Puebla | Jornada 2 | Apertura 2024
Puebla 1-2 Necaxa | Jornada 2 | Clausura 2024
El antecedente inmediato ocurrió el 13 de marzo de 2026, cuando Puebla y Necaxa empataron 0-0. Antes de ese resultado, los Rayos habían conseguido cuatro triunfos consecutivos sobre La Franja, incluido el 4-1 del Apertura 2024, la victoria más amplia dentro de los últimos cinco compromisos. Los resultados coinciden con el registro reciente disponible para el enfrentamiento.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Necaxa aparece como favorito en los momios de Caliente.mx para llevarse los tres puntos. De acuerdo con las cuotas proporcionadas para el partido de la jornada 8, el triunfo de los Rayos paga +102, mientras que el empate se encuentra en +270 y una victoria de Puebla ofrece +240.
Los momios colocan así al conjunto de Aguascalientes por delante de La Franja, aunque la diferencia no es amplia. Además de jugar como local, Necaxa cuenta con el respaldo de una racha de cinco partidos consecutivos sin perder frente a Puebla, con cuatro victorias y apenas un empate desde enero de 2024.