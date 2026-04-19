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¡Orbelín le gana el duelo a Jorge Sánchez! Anota y da asistencia en la goleada del AEK al PAOK

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

El mediocampista mexicano fue titular y jugó los noventa minutos en el triunfo de 3-0, mientras que el defensa salió de cambio al 46′ y fue amonestado en la OPAP Arena

Orbelín Pineda | Imago 7
Orbelín Pineda anota un gol con el AEK. | Imago7

El AEK Atenas dio un paso importante en la Ronda de Playoffs de la Súper Liga de Grecia tras imponerse 3-0 al PAOK este domingo 19 de abril de 2026 en la OPAP Arena. El conjunto local resolvió el partido en la segunda parte y da un paso más rumbo a la obtención del título, en un duelo en el que Orbelín Pineda brilló en la cancha, ganándole la partida a su compatriota Jorge Sánchez, quien fue relevado tras los primeros 45 minutos.

El mediocampista mexicano fue titular y disputó los 90 minutos. Su actuación incluyó participación constante en la construcción de juego, presencia en el ataque, una asistencia y un gol, en un contexto donde busca mantenerse en el radar de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026, al igual que lo hace el defensa del PAOK, quien fue amonestado en el partido.

El marcador se abrió al minuto 36 con un autogol de Tomasz Kędziora, en una jugada que inclinó el desarrollo del encuentro a favor del AEK. El equipo local controló el ritmo tras esa anotación y limitó las opciones del rival.

En la segunda parte, Aboubakary Koita amplió la ventaja al minuto 73. El delantero aprovechó un espacio dentro del área para definir y colocar el 2-0, lo que permitió al AEK manejar el cierre del partido con mayor control.

Orbelín Pineda selló el triunfo al minuto 80 con el 3-0. El mexicano cerró una jugada ofensiva para confirmar el resultado y completar una actuación sólida en todas las zonas del campo, en un momento clave de la temporada para su equipo.

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