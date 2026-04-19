¡Orbelín le gana el duelo a Jorge Sánchez! Anota y da asistencia en la goleada del AEK al PAOK

El mediocampista mexicano fue titular y jugó los noventa minutos en el triunfo de 3-0, mientras que el defensa salió de cambio al 46′ y fue amonestado en la OPAP Arena

Orbelín Pineda anota un gol con el AEK. | Imago7

El AEK Atenas dio un paso importante en la Ronda de Playoffs de la Súper Liga de Grecia tras imponerse 3-0 al PAOK este domingo 19 de abril de 2026 en la OPAP Arena. El conjunto local resolvió el partido en la segunda parte y da un paso más rumbo a la obtención del título, en un duelo en el que Orbelín Pineda brilló en la cancha, ganándole la partida a su compatriota Jorge Sánchez, quien fue relevado tras los primeros 45 minutos.

El mediocampista mexicano fue titular y disputó los 90 minutos. Su actuación incluyó participación constante en la construcción de juego, presencia en el ataque, una asistencia y un gol, en un contexto donde busca mantenerse en el radar de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026, al igual que lo hace el defensa del PAOK, quien fue amonestado en el partido.

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¡GOOOOOL DE ORBELÍN!



El mediocampista guerrerense Orbelín Pineda 🇲🇽 se salió con GOL y ASISTENCIA hoy en la victoria 3-0 del AEK 🇬🇷 ante el PAOK 🇬🇷 de Jorge Sánchez 🇲🇽



Resultado importante en la lucha por el título de Grecia 🇬🇷 pic.twitter.com/hfSsTGd6Qf — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) April 19, 2026

El marcador se abrió al minuto 36 con un autogol de Tomasz Kędziora, en una jugada que inclinó el desarrollo del encuentro a favor del AEK. El equipo local controló el ritmo tras esa anotación y limitó las opciones del rival.

En la segunda parte, Aboubakary Koita amplió la ventaja al minuto 73. El delantero aprovechó un espacio dentro del área para definir y colocar el 2-0, lo que permitió al AEK manejar el cierre del partido con mayor control.

Orbelín Pineda selló el triunfo al minuto 80 con el 3-0. El mexicano cerró una jugada ofensiva para confirmar el resultado y completar una actuación sólida en todas las zonas del campo, en un momento clave de la temporada para su equipo.

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