Leandro Paredes y Boca asaltan el Monumental para pintar de azul y oro el Superclásico argentino

Los xeneizes se llevan los tres puntos en su visita a River Plate en el partido más pasional del continente

Paredes besó el escudo e hizo un Topo Gigio en la cancha de River. | Reuters.

Boca Juniors se quedó con el Superclásico de la Liga de Argentina al imponerse 0-1 sobre River Plate en el Estadio Monumental, en un partido que tuvo como figura a Leandro Paredes, autor del único gol del encuentro, aunque su actuación quedó marcada por una salida anticipada debido a molestias físicas.

El encuentro fue cerrado desde los primeros minutos, con mucha disputa en medio campo y pocas opciones claras. River intentó asumir el protagonismo con la posesión, mientras que Boca apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas, con Leandro Paredes como eje en la circulación y referencia en cada jugada detenida.

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Leandro Paredes rompe el cero en el Superclásico desde el punto penal.



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La opción que cambió el partido llegó justo antes del descanso. Tras una revisión en el VAR por una mano dentro del área de Lautaro Rivero, el árbitro señaló penalti a favor del conjunto Xeneize. Leandro Paredes tomó la responsabilidad y definió con potencia para adelantar a Boca, celebrando con un beso al escudo bostero y con el gesto del ‘Topo Gigio’ ante la tribuna del Millonario.

Para la segunda mitad, River adelantó líneas y buscó el empate con mayor insistencia, generando algunas aproximaciones que no lograron traducirse en gol. Boca, por su parte, se mantuvo sólido en defensa y encontró espacios al contragolpe, incluso con oportunidades claras para ampliar la ventaja.

El momento clave llegó al minuto 72, cuando Paredes, ya con molestias en la parte posterior del muslo, abandonó el terreno de juego tras marcar la diferencia en el marcador. El mediocampista fue atendido e incluso se le colocó hielo en la zona afectada, encendiendo las alarmas en el cuadro visitante.

En los minutos finales, River empujó con más ímpetu que claridad, mientras Boca resistió con orden hasta asegurar el triunfo. Con este resultado, River Plate se queda en el segundo puesto del Grupo B con 26 unidades, mientras que el conjunto Xeneize asciende al tercer lugar del Grupo A con 24 unidades, con Paredes como protagonista absoluto: decisivo desde el punto penal y clave en el desarrollo del juego.

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