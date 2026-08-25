Marathón vs Real Estelí en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Marathón Real Estelí, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Marathón y Real Estelí se enfrentan en una verdadera final por uno de los boletos a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Con Alianza de El Salvador ya clasificado en el Grupo B, hondureños y nicaragüenses protagonizarán un duelo directo en San Pedro Sula que puede definir al segundo clasificado de la zona, aunque Herediano también sigue con posibilidades y estará pendiente de este resultado mientras enfrenta a Antigua GFC.

Marathón llega con cuatro puntos y una diferencia de gol de +2, números que lo ubican en el tercer lugar del Grupo B. El equipo de Silvio Rudman necesita ganar para mantener sus posibilidades de avanzar y deberá recuperarse después de caer 1-0 como local frente a Alianza en su última presentación internacional. Tampoco pudo reencontrarse con la victoria en el torneo hondureño: empató 1-1 ante Real España en un encuentro que comenzó ganando y en el que su rival jugó con diez futbolistas desde antes del cierre del primer tiempo.

Por su parte, Real Estelí ocupa el segundo puesto con seis puntos y una diferencia de gol de +2, por lo que llega a la última jornada en una posición más favorable. El equipo dirigido por Diego Vázquez dejó escapar una gran oportunidad de asegurar anticipadamente su boleto al perder 2-0 como local frente a Herediano y tampoco pudo recuperarse posteriormente en Nicaragua, donde volvió a caer 2-0 en casa, esta vez ante Diriangén. Ahora tendrá la oportunidad de cambiar la historia en Honduras y defender su lugar entre los dos primeros.

¿Qué resultado necesitan Marathón y Real Estelí para clasificar?

Real Estelí tiene la ventaja porque comienza la última jornada con seis puntos y una victoria frente a Marathón le garantizará la clasificación a los cuartos de final. Si empata, llegará a siete unidades, pero deberá estar pendiente de Herediano, que también puede alcanzar los siete puntos si derrota a Antigua GFC, escenario en el que entrarían en juego los criterios de desempate para determinar al segundo del Grupo B. Marathón, por su parte, está obligado a ganar: si derrota a Real Estelí llegará a siete puntos y eliminará al conjunto nicaragüense, aunque también deberá mirar lo que haga Herediano ante Antigua para conocer su posición definitiva. Un empate o una derrota dejarían al equipo hondureño dependiendo de una combinación que no le permitiría superar a Real Estelí.

MÁS INFORMACIÓN: Herediano sorprende a Real Estelí y revive en la Copa Centroamericana 2026

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marathón vs Real Estelí de la jornada 5 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Marathón y Real Estelí se disputará el miércoles 26 de agosto a las 18:30 horas en el estadio Francisco Morazán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Honduras y Nicaragua. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marathón vs Real Estelí hoy

Ni Marathón ni Real Estelí cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 5 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Silvio Rudman y Diego Vázquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Marathón: Jonathan Rougier; Nataniel Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa, Javier Arriaga; Damin Ramírez; Carlos Pérez, Carlos Argueta, Brian Farioli, Yairo Moreno; y Nicolás Messiniti. DT: Silvio Rudman.

Real Estelí: John Faust; Jaab Gutiérrez, Evert Martínez, Calero, Óscar Acevedo; Adrián Colombino; Juan Barrera, Héctor Aranda, Ricardo Blanco, Byron Bonilla; y Emanuel Casado. DT: Diego Vázquez.

Antecedentes y últimos resultados del Marathón vs Real Estelí

Marathón y Real Estelí se enfrentaron en dos oportunidades a lo largo de su historia. Estos fueron los resultados:

29 de septiembre de 2021 | Real Estelí 2 (4)-(5) 2 Marathón | Cuartos de Final Liga Concacaf 2021

| Cuartos de Final Liga Concacaf 2021 22 de septiembre de 2021 | Marathón 2-0 Real Estelí | Cuartos de Final Liga Concacaf 2021

Te puede interesar –