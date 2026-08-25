Tormentas tropicales Iselle y Julio se forman en el Pacífico: ¿Cuál es su trayectoria y qué estados tendrán lluvias?

Conoce las proyecciones de lluvia en territorio mexicano para estos fenómenos meteorológicos en el Pacífico y el pronóstico del clima en esa parte del país

Las tormentas Isele y Julio en el Pacífico | Screenshot Conagua

La madrugada del martes 25 de agosto se formó la tormenta tropical Julio, el décimo ciclón de la temporada de huracanes de este 2026 en el Océano Pacífico, según informó el Servicio Metereológico Nacional.

Julio se suma a la presencia de otra tormenta con nombre, Iselle, que se formó el domingo. Ninguna de las dos tormentas se espera que se convierta en huracán y tampoco afectarían el clima en territorio mexicano. Te contamos todos sus detalles.

Tormentas tropicales Iselle y Julio en el Pacífico: está es su trayectoria

Según el último reporte, la tormenta Iselle se ubica a 1,085 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, según reveló el SMN la mañana del martes. Se registraron vientos sostenidos de 110 km/h, con rachas de hasta 140 km/h.

MÁS INFORMACIÓN: Así será la temporada de huracanes del 2026

En punto de las 03:00 a.m. también de este martes, el Sistema Servicio Metereológico Nacional reportó la formación de la tormenta tropical Julio. El centro de este meteoro se ubicaba a 1,310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con y tenía vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros/hora, con ráfagas de hasta 100 km/h.

La tormenta tropical Julio tendrá un corto periodo y se prevé sea absorbida por la tormenta tropical Iselle este día. Ambas se desplazarán hacia el noroeste, por lo que no se dirigen a territorio nacional, aunque buena parte de las entidades del Pacífico presentarán lluvias este martes.

¿Qué estados tendrán fuertes lluvias por las tormentas tropicales Iselle y Julio?

El Servicio Metereológico Nacional informó que no se esperan afectaciones mayores, hay pronóstico de lluvia en varios estados del occidente del país:

La península de Baja California presenta cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con chubascos y descargas eléctricas en Baja California y Baja California Sur.

En la región definida como Pacífico Norte, presenta cielo medio nublado a nublado en el transcurso del martes, con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa , así como chubascos en Sonora .

, así como . En el Pacífico Centro, habrá lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

En el Pacífico Sur, durante la tarde habrá cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, con precipitación fuerte en Oaxaca y Chiapas.

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