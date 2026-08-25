Posibles alineaciones del América vs Junior por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports se pueden enterar de toda la antesala del juego entre América de Cali y Junior de Barranquilla.

América vs Junior, previa | Claro Sports

Siguen las acciones de la séptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. América de Cali recibe en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira al Junior de Barranquilla. Un clásico del Fútbol Profesional Colombiano que choca dos realidades muy diferentes.

Posible alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así forma América de Cali: Jean Fernandes; Yhormar Hurtado, Danny Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Edson Tortolero, Tomás Ángel y Luis Quiñones. D.T.: David González.

Posible alineación de Junior de Barranquilla para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formará Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Pablo Ortiz, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Jesús Rivas, Juan David Ríos, Bryan Castrillón; Cristian Barrios, Luis Muriel y Kevin Pérez. D.T.: Alfredo Arias.

¿Cómo y dónde ver América de Cali vs Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La organización dispuso que este juego en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira quedara para este miércoles, 26 de agosto, a las 6:20 p.m. La única manera de ver este duelo será por el canal Win + Fútbol. Además, estará vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de América de Cali

22.08.2026 | Santa Fe 0-0 América de Cali.

09.08.2026 | América de Cali 1-0 Atlético Nacional.

05.08.2026 | Once Caldas 0-1 América de Cali.

02.08.2026 | América de Cali 7-0 Boyacá Chicó.

29.07.2026 | Real Cartagena 1-1 América de Cali.

Últimos cinco partidos de Junior de Barranquilla

23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.

01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios.

29.07.2026 | Barranquilla (5) 3-3 (3) Junior.

25.05.2026 | Deportes Tolima 2-1 Junior.

22.05.2026 | Junior 2-2 Barranquilla.

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