Aguinaldo ISSSTE 2026: ¿Cuándo cae el primer pago a pensionados?

El ISSSTE ya tiene programadas las fechas de pago para pensionados y jubilados, incluida la primera parte del aguinaldo prevista para noviembre de 2026

Se acerca el pago de aguinaldo en el ISSSTE | REUTERS/Kham

Las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE ya cuentan con una fecha aproximada para organizar sus finanzas rumbo al cierre del año. Aunque el aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores retirados, el calendario del Instituto establece por separado los pagos mensuales de pensión y la entrega de esta prestación.

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la pensión correspondiente al mes de septiembre de 2026 será depositada antes de que inicie ese periodo. Además, el organismo ya contempla las fechas de los siguientes pagos y la entrega de la primera parte del aguinaldo.

Aguinaldo ISSSTE 2026: esta es la fecha del primer pago

La primera parte del aguinaldo ISSSTE 2026 para pensionados está programada para entregarse durante la primera quincena de noviembre. Sin embargo, el calendario difundido por el Instituto no establece un día específico para realizar ese depósito.

Es importante aclarar que el pago programado para el viernes 28 de agosto de 2026 no corresponde al aguinaldo. Ese depósito pertenece a la pensión mensual de septiembre, aunque llegue antes de que inicie el mes.

El ISSSTE mantiene este esquema de pagos adelantados para algunas mensualidades, por lo que los pensionados podrán disponer del recurso correspondiente a septiembre desde los últimos días de agosto.

Para evitar confusiones, el Instituto separa las fechas de las pensiones mensuales y las correspondientes a prestaciones adicionales como el aguinaldo. Por ello, el depósito de agosto no representa un pago doble ni un adelanto de la gratificación anual.

Aguinaldo 2026: ¿En qué fechas cae el segundo pago a los pensionados del ISSSTE?

El ISSSTE entrega el aguinaldo para pensionados en dos partes. La primera está contemplada para la primera quincena de noviembre de 2026, mientras que la segunda parte se entrega posteriormente, de acuerdo con la programación establecida para esta prestación.

Hasta el momento, el calendario citado por el Instituto únicamente señala el periodo previsto para la primera entrega del aguinaldo, sin precisar un día exacto. Los pensionados deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer la fecha definitiva.

Además del aguinaldo, los jubilados del ISSSTE tienen contemplados los últimos pagos mensuales del año. Las fechas establecidas son:

Septiembre: viernes 28 de agosto de 2026.

viernes 28 de agosto de 2026. Octubre: miércoles 30 de septiembre de 2026.

miércoles 30 de septiembre de 2026. Noviembre: jueves 29 de octubre de 2026.

jueves 29 de octubre de 2026. Diciembre: viernes 27 de noviembre de 2026.

Estas fechas corresponden únicamente a los depósitos mensuales de pensión y no incluyen pagos extraordinarios.

¿Cuándo reciben el aguinaldo 2026 los trabajadores? Fechas oficiales

En el caso de los trabajadores en activo, la fecha de pago del aguinaldo depende de las disposiciones laborales correspondientes a cada sector y empleador. Para los pensionados del ISSSTE, el calendario oficial establece que la primera parte de esta prestación llegará durante la primera quincena de noviembre.

El aguinaldo representa una de las prestaciones económicas más esperadas al finalizar el año, por lo que los beneficiarios suelen consultar con anticipación las fechas de depósito para organizar sus gastos.

En el caso del ISSSTE, la recomendación es revisar los canales oficiales del Instituto para confirmar cualquier actualización sobre la fecha exacta de entrega de la primera parte del aguinaldo.

Mientras tanto, el próximo depósito confirmado para los pensionados corresponde al pago de septiembre, programado para el viernes 28 de agosto de 2026, seguido por las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre.

Te puede interesar: