Champions League 2026, jornada 2 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de la fase de liga

La Champions League regresa con duelos de primera categoría. Consulta fechas, horarios y transmisión en México

Así se jugará la jornada 2 de la Champions League 26-27. | Claro Sports.

La Champions League 2026-27 regresa este martes 13 y miércoles 14 de octubre con la segunda jornada de la fase de liga. Después de la primera fecha, los principales clubes europeos buscarán sumar puntos para acercarse a los ocho primeros lugares de la clasificación, que otorgan el pase directo a los octavos de final.

Entre los partidos más destacados aparecen el enfrentamiento del Manchester City contra el Paris Saint-Germain, vigente campeón del torneo, y la visita del Real Madrid a la Roma. También sobresalen el Atlético de Madrid frente al Manchester United y el Galatasaray contra Barcelona, compromisos que reunirán a varios de los candidatos a la parte alta de la clasificación.

Champions League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la fase de liga?

La segunda jornada de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 13 y miércoles 14 de octubre, con nueve encuentros por día y horarios de las 10:45 y 13:00 horas del centro de México.

Uno de los principales atractivos será la visita del Manchester United al Atlético de Madrid, que necesita recuperarse de su derrota ante Liverpool en el debut. Los ingleses llegan después de golear 4-0 al Sabah en la primera fecha, pero con una racha de tres partidos sin ganar el Premier League. Otro foco estará en Estambul, donde Barcelona enfrentará al Galatasaray, que recuperó a Victor Osimhen tras una lesión y buscará aprovechar su regreso ante el equipo español que llega en un inicio perfecto de temporada, promediando más de cuatro goles por partido.

Para el miércoles, el Manchester City recibirá al Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium, en un enfrentamiento entre dos equipos que comenzaron con victoria: los ingleses derrotaron 2-0 al Porto y los franceses golearon 6-1 al Slovan Bratislava. Erling Haaland será una de las principales amenazas del conjunto dirigido por Enzo Maresca, mientras que Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia encabezan las opciones ofensivas del PSG. También destaca el viaje del Real Madrid a Italia para medirse con la Roma, en una fecha que comenzará a perfilar las posiciones de clasificación directa a octavos de final y los puestos destinados a los playoffs.

Martes 13 de octubre

Partido Horario CDMX Transmisión en México Lens vs Sporting CP 10:45 TNT, HBO Max Sabah vs Slavia Praga 10:45 FOX One Arsenal vs Lille 13:00 HBO Max Atlético de Madrid vs Manchester United 13:00 FOX One Inter vs Club Brugge 13:00 HBO Max Galatasaray vs Barcelona 13:00 TNT, HBO Max Leipzig vs PSV Eindhoven 13:00 HBO Max Viking vs Bayern Munich 13:00 FOX One Villarreal vs Napoli 13:00 FOX One

Miércoles 14 de octubre

Partido Horario CDMX Transmisión en México Feyenoord vs Como 10:45 TNT, HBO Max LASK vs Liverpool 10:45 FOX One Roma vs Real Madrid 13:00 FOX One Aston Villa vs Fenerbahçe 13:00 TNT, HBO Max Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas 13:00 HBO Max Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund 13:00 FOX One Manchester City vs PSG 13:00 HBO Max Real Betis vs Porto 13:00 FOX One Slovan Bratislava vs Stuttgart 13:00 FOX One

¿Cuándo son las eliminatorias de la Champions League 2026? Calendario completo

La fase de eliminación directa comenzará en febrero de 2027 con los playoffs entre los clubes que terminen del noveno al vigésimo cuarto puesto. Los ocho mejores de la clasificación avanzarán directamente a octavos de final y tendrán una ventaja en el calendario al evitar esa ronda adicional. Las eliminatorias se disputarán a ida y vuelta, con excepción de la final, programada para el 5 de junio.

Ronda Fechas Playoffs, ida 16 y 17 de febrero de 2027 Playoffs, vuelta 23 y 24 de febrero Octavos de final, ida 9 y 10 de marzo Octavos de final, vuelta 16 y 17 de marzo Cuartos de final, ida 6 y 7 de abril Cuartos de final, vuelta 13 y 14 de abril Semifinales, ida 27 y 28 de abril Semifinales, vuelta 4 y 5 de mayo Final 5 de junio de 2027

La final de la Champions League 2026-27 se celebrará en el Estadio Metropolitano de Madrid, casa del Atlético de Madrid. Será la segunda ocasión que este inmueble reciba el partido por el título europeo, después de la edición de 2019, cuando Liverpool derrotó 2-0 al Tottenham.