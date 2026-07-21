¡Borrón y cuenta nueva! Jhon Durán inicia el camino de redención en el Benfica

El delantero colombiano Jhon Durán ya entrenó por primera vez con el Benfica de Portugal. El 23 de julio podría debutar.

Jhon Durán en Benfica | Foto: @SLBenfica

Una nueva oportunidad de oro se le atravesó a Jhon Durán. El delantero colombiano ya fue confirmado como nuevo jugador del Benfica de Portugal y de inmediato se puso a las órdenes de Marco Silva. El futbolista de 22 años llega en condición de préstamo por un año con opción de compra no obligatoria desde Al Nassr de Arabia Saudita.

El equipo de Lisboa será el séptimo club en la carrera como futbolista profesional del colombiano. Así mismo, una de las cosas que más sorprendió en la presentación del ex jugador de Zenit de Rusia fue el poder entender y hablar en portugués de manera fluida.

🎙️ As primeiras palavras de Jhon Durán de vermelho e branco! pic.twitter.com/wwriuy9oiq — SL Benfica (@SLBenfica) July 20, 2026

“Gracias por todo el apoyo y mensajes que me han dado por Instagram y demás. Quiero devolverles todo ese amor dentro del campo, no quiero hablar de más”. Fueron las primeras palabras de Jhon Jáder Durán como jugador del Benfica de Portugal. El artillero sudamericano utilizará el número 22.

Así fue el primer entrenamiento de Jhon Durán con el Benfica

Un día después de su presentación oficial, Jhon Durán se presento en la sede deportiva del Benfica para conocer a sus compañeros y entrenar por primera vez con su nuevo club. En buena condición física, con muy buena altura para su nuevo club y sonriente, el ‘cafetero’ llevó a cabo su primera práctica.

¡Bienvenido al Benfica Campus, Jhon Durán! 🪹🦅 pic.twitter.com/ydkMb1r4lA — SL Benfica (@SLBenfica) July 21, 2026

Más allá de que tendrá a un compatriota como compañero de plantilla, Richard Ríos. Jhon Durán se vio muy cercano al argentino Gianluca Prestianni, una amistad que podría empezar a forjar una pequeña sociedad muy interesante para el terreno de juego. Así mismo, con el volante también argentino Enzo Barrenechea.

Así las cosas, el delantero de 22 años está lista para afrontar el mayor reto de su carrera como futbolista profesional. Después de pasar por Envigado de Colombia, Chicago Fire de Estados Unidos, Aston Villa de Inglaterra, Al Nassr de Arabia Saudita, Fenerbahce de Turquía y Zenit de Rusia. Benfica de Portugal se establece como el club más representativo en el que Jhon Jáder Durán ha jugado.

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