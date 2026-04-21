Santita de Netflix: ¿Qué día y a qué hora es el estreno de la nueva serie de Gael García?

La nueva serie mexicana de Netflix, protagonizada por Paulina Dávila y Gael García Bernal, llega con una historia ambientada en Tijuana

Santita de Netflix. Foto print: netflix.com/mx

La apuesta de Netflix por las historias mexicanas suma un nuevo capítulo con ‘Santita‘, serie protagonizada por Gael García Bernal y Paulina Dávila que ya ha despertado expectativa tras el lanzamiento de su tráiler. La producción, rodada en escenarios reales de Tijuana y Rosarito, presenta una historia que mezcla drama, romance y una mirada social poco habitual en la televisión, con un personaje central que rompe estereotipos.

El proyecto también marca un momento importante para el director Rodrigo García, quien debuta en el formato de serie para la plataforma. Con un enfoque narrativo centrado en la complejidad humana, Santita se perfila como una de las producciones mexicanas más relevantes del catálogo reciente de Netflix.

Santita: fecha y hora exacta del estreno de esta serie de Netflix

La serie Santita se estrenará el miércoles 22 de abril a través de Netflix, como parte de los lanzamientos globales de la plataforma. En México, el contenido estará disponible desde las 02:00 horas (tiempo del centro del país), siguiendo el horario habitual de la compañía.

El lanzamiento será simultáneo en todos los territorios donde opera Netflix, por lo que los usuarios podrán acceder a todos los episodios desde el primer momento. Esto permitirá que la audiencia consuma la historia completa en formato maratón desde su día de estreno.

¿De qué trata la serie mexicana de Netflix, Santita?

La historia sigue a María José Cano, conocida como “Santita”, una reconocida ginecóloga en Tijuana que vive en silla de ruedas tras un accidente que cambió su vida. La serie inicia mostrando su entorno profesional, incluyendo situaciones como la atención de un parto de emergencia en un campamento de migrantes, lo que refleja el contexto social en el que se desarrolla.

Años atrás, Santita tomó una decisión que marcó su vida: dejó plantado en el altar a Alejandro, el amor de su vida. Dos décadas después, él regresa con una petición que altera por completo su presente, ahora que está casado con Cecilia, quien acude al consultorio de Santita en busca de ayuda médica.

La trama no se limita al romance. El personaje principal enfrenta una vida compleja, con relaciones familiares tensas, hábitos arriesgados como las apuestas en el hipódromo y las peleas de gallos, además de una relación sentimental con Mauricio, otro médico. Todo esto construye un retrato alejado de estereotipos.

El director Rodrigo García ha explicado que la serie busca desmontar la visión idealizada de las personas con discapacidad. En lugar de ello, presenta a una mujer “exitosa, arriesgada y vividora”, que no se define por su condición física. La producción también aborda temas como la accesibilidad en las ciudades, la discriminación y la inseguridad que enfrentan las mujeres con discapacidad en América Latina.

Santita de Netflix: reparto completo de la serie mexicana

El reparto de Santita está encabezado por Paulina Dávila, quien interpreta a María José Cano en su primer protagónico como un personaje en silla de ruedas. La actriz realizó una preparación física y social que incluyó entrenamiento especializado y acercamiento a temas de discapacidad.

A su lado aparece Gael García Bernal en el papel de Alejandro, el hombre que regresa al pasado de Santita tras años de ausencia, mientras que Ilse Salas interpreta a Cecilia, la actual esposa de este personaje y pieza clave en el desarrollo de la historia.

El elenco principal lo completa Erik Hayser, quien da vida a Mauricio, pareja actual de Santita, en una trama que combina tensiones emocionales y decisiones personales.

La serie también contó con la asesoría de la activista Maryangel García-Ramos, especialista en temas de discapacidad, lo que aportó una visión más realista al proyecto. Esta colaboración refuerza la intención de la producción de presentar personajes complejos, alejados de clichés y con una narrativa más cercana a la realidad.

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