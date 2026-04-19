Luis Suárez falló, Benfica no: un derbi para el olvido para el delantero

El atacante colombiano tuvo la oportunidad de poner en ventaja a su equipo, pero recibió doble golpe al fallar y perder en casa. Luis Suárez lamenta penal fallado contra Benfica | Pedro Nunes, Reuters

Sporting y Benfica volvieron a chocar en una nueva edición del derbi de Portugal, partido en el que dos colombianos dijeron presente y que fue por la fecha 30 del rentado local de ese país.

Por el lado del cuadro local estuvo el delantero Luis Suárez, mientras que en la visita el mediocampista Richard Ríos, ambos arrancando desde el pitazo inicial.

Ambos ‘Cafeteros’ tuvieron un rendimiento discreto en el marco de este clásico entre dos equipos de Lisboa, aunque como tal Suárez pudo haber sumado un nuevo gol a sus estadísticas, pero falló.

El penal que pudo haber cambiado el trámite del partido

Tras una revisión en el VAR al minuto 15 de compromiso, al Sporting le sancionaron un penalti por una falta sobre Trincao, que previamente había sido derribado en el área.

Luis tomó la pelota y se veía decidido a poner en ventaja a su equipo. Miró hacia el costado izquierdo, suspiró y cobró, pero para su mala fortuna el arquero Anatoliy Trubin le atajó el disparo, que iba con dirección rastrera al palo izquierdo.

Anatoliy Trubin saved Luis Suarez's penalty kick ❌ pic.twitter.com/hw20zakEr8 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 19, 2026

En ese punto el compromiso iba 0-0, es decir, ese tiro desde los doce pasos pudo haber significado que Sporting tomara la ventaja en casa y relativamente temprano.

Tras ese fallo el atacante perdió confianza dentro del campo, al punto que no generó mayores molestias para la defensa rival ni tampoco logró involucrarse en los circuitos que proponía Sporting.

Luis Suárez deberá recomponerse pronto de este fallo, ya que por la Primeira Liga ha hecho a la fecha 24 goles, 3 de ellos desde el punto penal.

Vale la pena mencionar que el partido finalizó 1-2 a favor del Benfica. Andreas Schjelderup convirtió el primero, luego igualó todo Hidemasa Morita y sobre el cierre Rafa Silva le dio los tres puntos a ‘Las Águilas’.

Richard Ríos por su parte jugó todos los 90 minutos y su rendimiento fue aceptable, sin ninguna acción importante a remarcar, aunque cumplió sobre todo con su trabajo defensivo.

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