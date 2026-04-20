Luis Javier Suárez da la cara: falló penal, pidió perdón y asumió la derrota ante Benfica

El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue autocrítico tras la derrota en Portugal, reconoció su error en un penal y ya piensa en la Copa ante FC Porto.

Luis Javier Suárez, la cuota goleadora de la Selección Colombia | REUTERS.

El delantero colombiano Luis Javier Suárez dio la cara luego de una dura caída en la liga portuguesa y no esquivó responsabilidades. El atacante fue protagonista negativo tras desperdiciar un penalti en los primeros minutos del compromiso, una acción que terminó condicionando el desarrollo del partido.

El penalti que cambió todo

La jugada clave se produjo al minuto 20, cuando Suárez tuvo en sus pies la posibilidad de abrir el marcador. Sin embargo, el fallo desde los once pasos terminó siendo determinante, especialmente ante un rival de peso como Benfica, que no perdonó y aprovechó sus oportunidades para inclinar el resultado a su favor.

El propio delantero reconoció el impacto de esa acción en el desenlace del encuentro. “Sí. Estos detalles, en este caso el penalti, pueden definir el partido. Yo fallé, el rival marcó y todo cambió”, afirmó, evidenciando autocrítica tras el pitazo final.

Autocrítica y disculpas a la afición

Más allá del resultado, Suárez dejó un mensaje claro de responsabilidad y respeto hacia los hinchas. El atacante ofreció disculpas públicas por la decepción generada, destacando que no suele hablar en momentos positivos, pero que consideraba necesario hacerlo tras el tropiezo.

“No me gusta hablar ante las cámaras cuando ganamos o cuando soy el mejor jugador del partido, pero tengo que venir aquí y pedir disculpas a la afición, porque no merecían la decepción que sufrieron en este encuentro”, expresó con evidente frustración.

Un aprendizaje de cara a lo que viene

El goleador también analizó la exigencia del partido y cómo los pequeños errores terminan marcando diferencias en este tipo de encuentros. Para él, el episodio servirá como una lección que lo fortalecerá mentalmente de cara al futuro.

“Comparto parte de la culpa por haber fallado el penalti. Pero esto me hará más fuerte”, aseguró el colombiano, dejando claro que buscará pasar página rápidamente.

Enfocado en la revancha ante el Porto

Pese al golpe anímico, Suárez ya piensa en el siguiente desafío. Su equipo tendrá un compromiso decisivo por la Copa frente al FC Porto, en el que estará en juego el paso a la final.

“Tenemos que superar el dolor de este partido y mañana centrarnos en el partido contra el FC Porto para intentar llegar a la final de la Copa”, señaló el atacante, decidido a revertir la situación.

Además, dejó abierta la puerta a volver a asumir la responsabilidad desde el punto penal en el futuro. “El entrenador decidirá eso, pero tengo la confianza y la personalidad para lanzar el próximo penalti”, concluyó, mostrando carácter pese al error.

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