Olimpia vs Marathón en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Olimpia vs Marathón, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Olimpia y Marathón se enfrentan este miércoles 22 de abril en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de Honduras. El clásico llega en un contexto importante para ambos equipos, que buscan consolidar su posición en la tabla. En su último enfrentamiento entre sí, Marathón se impuso 2-1 en la primera vuelta.

Olimpia ocupa el segundo lugar con 32 puntos y mantiene una campaña sólida en el torneo. El equipo llega con buenos resultados en sus últimos partidos, incluyendo la victoria ante Choloma que le permitió seguir cerca del liderato. A pesar de jugar fuera de su estadio habitual, buscará sumar nuevamente para sostener su posición y acercarse a la cima de la clasificación.

Marathón, por su parte, suma 27 puntos y se ubica en la zona media de la tabla. El triunfo reciente ante Génesis le permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El equipo ha tenido un rendimiento irregular en sus últimos encuentros, pero ya demostró que puede competir ante Olimpia tras ganar el duelo anterior. Este partido será clave para sus aspiraciones en el cierre del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Olimpia vs Marathón de la jornada 20 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Olimpia y Marathón está programado para el miércoles 22 de abril a las 19:30 horas y se disputará en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Marathón hoy

Ni Olimpia ni Marathón con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y Matías Cammareri no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Olimpia : Edrick Menjívar, Kevin Guity, Clinton Bennett, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, José Raúl García, Agustín Mulet, Michaell Chirinos, Jorge Álvarez, José Pinto, Jorge Benguché. DT : Eduardo Espinel.

: Edrick Menjívar, Kevin Guity, Clinton Bennett, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, José Raúl García, Agustín Mulet, Michaell Chirinos, Jorge Álvarez, José Pinto, Jorge Benguché. : Eduardo Espinel. Marathón: César Samudio, Damin Ramírez, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera, Isaac Castillo, Francisco Martínez, Odín Ramos, Alexy Vega, Nicolás Messiniti, Lester Cárcamo. DT: Matías Cammareri

Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Marathón en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Marathón:

1 de marzo de 2026 | Marathón 2-1 Olimpia | Torneo Clausura

7 de enero de 2026 | Olimpia 1-0 Marathón | Torneo Apertura

4 de enero de 2026 | Marathón 2-2 Olimpia | Torneo Apertura

23 de noviembre de 2025 | Olimpia 3-2 Marathón | Torneo Apertura

30 de agosto de 2025 | Marathón 2-0 Olimpia | Torneo Apertura

Te puede interesar