América, en riesgo de no jugar la próxima Concachampions… ¡pero Chivas y Cruz Azul pueden salvarlo!

El equipo azulcrema tiene un complicado panorama para disputar la siguiente Concacaf Champions Cup, pero dos eternos rivales pueden ayudarle

América, en problemas para calificar a la próxima Concachampoins | Imago7

La vida después del tricampeonato no ha sido la mejor para el América. El 2025 no trajo más campeonatos a Coapa, al quedarse en la orilla en la Liga MX, la Concachampions y hasta el repechaje para el Mundial de Clubes. El desempeño no ha sido mejor en los primeros meses del 2026, lo que les podría dejar fuera de los torneos continentales la siguiente temporada.

Aún si el América logra terminar la sequía internacional y gana la Concachampions, en la que están en los cuartos de final, no les asegura un boleto para la siguiente edición del torneo continental. Las plazas se distribuyen por los resultados en otras competencias, lo que pone el destino azulcrema en otras manos.

Así se reparten las plazas para la Concachampions

El torneo de clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe lo disputan 27 equipos, repartidos de la siguiente manera:

6 boletos para la MLS (campeón, ganador de la Supporters’ Shield, uno para el líder de la otra conferencia y tres boletos para los siguientes equipos con más puntos

(campeón, ganador de la Supporters’ Shield, uno para el líder de la otra conferencia y tres boletos para los siguientes equipos con más puntos 6 boletos para la Liga MX (finalistas de ambos torneos, y los dos siguientes con más puntos en el año)

(finalistas de ambos torneos, y los dos siguientes con más puntos en el año) 6 boletos para el campeón de la Copa Centroamericana

3 boletos para la Leagues Cup (finalistas y tercer lugar)

3 boletos para la Premier League de Canadá

3 boletos para la Copa Caribeña

1 boleto para el campeón de la Copa de Canadá

1 boleto para la US Open Cup

La Liga MX ya tiene dos representantes para la siguiente Concachapions: Toluca y Tigres, por ser finalistas del Apertura 2025. Los que disputen el título del Clausura 2026 tomarán otros dos boletos, dejando dos plazas a asignar por la tabla del año futbolístico, en la que el América no está en la parte alta de la tabla. Necesita ayuda de dos de sus eternos rivales.

Toluca: 63 (ya tiene su boleto por ser campeón del Apertura 2025) Cruz Azul: 62 Chivas: 60 Tigres: 53 (ya tiene su boleto por ser subcampeón del Apertura 2025) América: 52 Pachuca: 47 Pumas: 45 Monterrey: 45

Si el América no es campeón del Clausura 2026, podría meterse a la siguiente Concachampions gracias a Cruz Azul y Chivas. Si el Rebaño o los cementeros logran el campeonato, eso deja disponible un puesto, o ambos si alcanzan la serie por el título. Las Águilas son los siguientes en la fila, con par de puntos de ventaja sobre Pachuca, Pumas y Monterrey. Si alguien más es campeón, hay una última opción.

La Leagues Cup, una última bala

Si el equipo azulcrema no se corona en el Clausura 2026 y no recibe ayuda de Cruz Azul o de las Chivas, hay una última oportunidad para el América: la Leagues Cup, el torneo entre clubes mexicanos y de la MLS da boletos.

Técnicamente la Leagues Cup otorga tres boletos para la Concachampions del 2027, para los finalistas y el tercer lugar. Si el América termina en uno de esos sitios, se mete. Alcanzando las semifinales les dejaría en posición aún si no terminan en el podio, ya que es probable que los tres equipos tengan un boleto por vía Liga MX, MLS, US Open Cup y hasta las competiciones canadienses.

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