Sporting de Portugal vs Benfica, en vivo la Primeira Liga 2025-26: resultado y goles de la jornada 30

Este es un partido clave para ambos, pues son los que están persiguiendo afanadamente el liderato del Porto.

Sporting de Portugal y Benfica tienen un duelo clave.

¿A qué hora inicia Sporting de Portugal vs Benfica hoy, 19 de abril de 2026?

El encuentro se jugará en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa a las 6:45 p.m. locales. Las personas que están en América deben hacer un resta según su huso.

México: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Colombia: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 11:00 a.m.

11:00 a.m. Argentina: 2:00 p.m.

Alineaciones de Sporting de Portugal vs Benfica para la jornada 30, al momento

Sporting de Portugal: Rui Silva; Quaresma, Diomande, Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, Morita, Geny Catamo; Trincao, Luis Suárez y Pedro Gonçalves.

Benfica: Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Ríchard Ríos, Aursnes, Prestianni, Barreiro, Ivanovic y Schjelderup.

¿Dónde ver Sporting de Portugal vs Benfica en vivo? Canales de TV y streaming online

Este partido no tendrá transmisión en la mayoría de países del continente americano. Las personas que estén en Estados Unidos podrán verlo a través de FuboTV.

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