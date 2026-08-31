Aston Villa vs Arsenal en vivo Premier League 2026: resultado y goles de la Jornada 2

Los Gunners buscan mantener el paso perfecto ante unos Villanos que quieren reaccionar tras una dura derrota en el debut

Aston Villa vs Arsenal, en vivo online | Claro Sports

La Jornada 2 de la Premier League 2026-27 llega a su fin este lunes con un atractivo duelo en Villa Park. Aston Villa recibe al Arsenal en Birmingham, con los dos equipos atravesando momentos completamente distintos después de su presentación en el campeonato.

Los Villanos necesitan reaccionar después de la goleada 4-0 sufrida ante Brighton, mientras que el Arsenal de Mikel Arteta busca mantener el paso perfecto tras superar 3-0 al Coventry City y levantar la Community Shield ante el Manchester City.

¿A qué hora inicia el Aston Villa vs Arsenal hoy 31 de agosto de 2026?

El partido entre Aston Villa y Arsenal se disputa este lunes 31 de agosto a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en Villa Park, Birmingham.

Los Gunners buscarán sumar su segunda victoria consecutiva de la Premier League, mientras que los de Unai Emery intentarán aprovechar la localía para conseguir sus primeras unidades del campeonato.

Alineaciones del Aston Villa vs Arsenal para la Jornada 2, al momento

Aston Villa: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Matteo Ruggeri; Lamare Bogarde, Boubacar Kamara; Emiliano Buendía, Ross Barkley, John McGinn; Nicolas Jackson.

Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Matteo Ruggeri; Lamare Bogarde, Boubacar Kamara; Emiliano Buendía, Ross Barkley, John McGinn; Nicolas Jackson. Arsenal: David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis; Kai Havertz.

¿Dónde ver el Aston Villa vs Arsenal en vivo? Canales de TV y streaming online

El Aston Villa vs Arsenal podrá verse en México por la señal de FOX, mientras que la transmisión vía streaming estará disponible a través de FOX One.

Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto, con las principales acciones, goles y resultado del partido correspondiente a la Jornada 2 de la Premier League 2026-27.

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