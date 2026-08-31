Oficial: Daniel Muñoz es nuevo jugador del Nottingham Forest

Los 109 partidos, 11 goles y 15 asistencias de Daniel Muñoz en Crystal Palace explican la apuesta del Nottingham Forest por el lateral colombiano.

Daniel Muñoz ficha por el Nottingham Forest | Reuters.

Daniel Muñoz se convirtió en uno de los futbolistas colombianos más destacados de la Premier League durante su etapa con el Crystal Palace. Su rendimiento, regularidad y capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque hicieron del antioqueño una pieza fundamental para el conjunto inglés y despertaron el interés del Nottingham Forest, que apostó por sus servicios con una inversión de 22 millones de libras. Más allá de su habitual despliegue por la banda derecha, el colombiano demostró estar preparado para competir al más alto nivel del fútbol inglés.

The ink is dry. 🖋️ pic.twitter.com/4mefRLf8eM — Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2026

Los números respaldan el impacto que tuvo Muñoz durante su paso por el Crystal Palace. De acuerdo con los registros de Sofascore, el colombiano disputó 109 partidos, en los que consiguió marcar 11 goles y entregar 15 asistencias. Una producción ofensiva bastante destacada teniendo en cuenta que su principal responsabilidad dentro del terreno de juego está relacionada con el trabajo defensivo y el equilibrio del equipo.

El aporte de Muñoz tampoco se limita a las estadísticas relacionadas directamente con goles. El lateral colombiano promedió 1,3 pases clave por partido, una cifra que refleja su importancia en la construcción de las jugadas ofensivas. Su capacidad para proyectarse constantemente por el costado derecho le permitió convertirse en una alternativa más para generar peligro y aparecer en posiciones cercanas al área rival.

Un lateral con vocación ofensiva

Precisamente, una de las principales características que llevaron a Muñoz a consolidarse en la Premier League fue su capacidad para recorrer toda la banda. El colombiano no solo cumplía con las tareas defensivas, sino que también encontraba espacios para incorporarse al ataque, generar superioridades y acompañar las acciones ofensivas de su equipo. Esta versatilidad terminó convirtiéndose en uno de sus principales argumentos dentro del fútbol inglés.

A esto se suma su capacidad para recuperar el balón y competir físicamente en una de las ligas más exigentes del mundo. Muñoz logró adaptarse a la intensidad de la Premier League y mantener una regularidad que le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros. Su evolución también lo convirtió en un futbolista cada vez más importante para la Selección Colombia, donde sus características encajan con la necesidad de contar con laterales capaces de aportar en ambas áreas.

Nottingham Forest apuesta por el colombiano

El rendimiento mostrado con Crystal Palace terminó convenciendo al Nottingham Forest, que decidió realizar una importante inversión para hacerse con sus servicios. El club pagó 22 millones de libras por el futbolista colombiano, una operación que demuestra la valoración que alcanzó Muñoz después de varias temporadas compitiendo en Inglaterra.

Ahora, el antioqueño afronta un nuevo desafío dentro de la Premier League. Nottingham Forest ha demostrado ser un equipo capaz de competir por encima de las expectativas y busca seguir consolidándose como uno de los conjuntos que pueden dar la sorpresa en el campeonato. Para Muñoz, el cambio representa la oportunidad de comenzar una nueva etapa sin tener que abandonar una competición en la que ya demostró estar a la altura.

Un nuevo reto para Daniel Muñoz

En Nottingham Forest, el colombiano tendrá nuevamente la misión de aportar equilibrio desde el costado derecho, pero también podrá aprovechar una de sus principales virtudes: su llegada al ataque. Sus 11 goles y 15 asistencias con Crystal Palace muestran que puede ser mucho más que un defensor, especialmente cuando tiene libertad para proyectarse y participar en los últimos metros.

El reto ahora será trasladar esa regularidad a su nuevo equipo y ganarse rápidamente un lugar importante dentro de la nómina. Con experiencia en la Premier League, conocimiento de la competencia y números que respaldan su rendimiento, Daniel Muñoz llega al Nottingham Forest con argumentos suficientes para convertirse nuevamente en uno de los colombianos protagonistas del fútbol inglés. Su nueva aventura apenas comienza y tendrá la oportunidad de demostrar que los 22 millones de libras invertidos en él fueron una apuesta acertada.

Te puede interesar