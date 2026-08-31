¡Refuerzo de lujo! Liverpool confirma el fichaje de Bradley Barcola

El atacante francés firmó por cinco temporadas con los Reds y se convirtió en uno de los fichajes más caros en la historia de la Premier League

Barcola fue presentado por el Liverpool en Anfield | @LFC

Liverpool confirmó oficialmente el fichaje de Bradley Barcola, quien llega a la Premier League desde el Paris Saint-Germain tras un verano de largas negociaciones y especulación sobre su futuro. El atacante francés de 23 años firmó un contrato por cinco temporadas y utilizará el dorsal 29 en Anfield.

De acuerdo con la BBC, Liverpool pagaría 125 millones de euros fijos, además de 20 millones adicionales en posibles variables. El acuerdo incluye también el pago de solidaridad que el PSG debe cubrir al Olympique Lyonnais por la operación que llevó a Barcola a París en 2023.

Sin tomar en cuenta las variables, el extremo se convirtió en el cuarto fichaje más caro en la historia de la Premier League, empatado con Florian Wirtz. Alexander Isak continúa en lo más alto del listado después de los 145 millones de euros pagados por Liverpool por su contratación.

Los Reds cuentan ahora con tres de las cinco operaciones más caras en la historia del fútbol inglés, después de las llegadas del sueco y el alemán durante el año pasado. Morgan Rogers, fichado por Chelsea, y Elliot Anderson, nuevo jugador del Manchester City, completan la lista.

Bradley Barcola is a Red.



Allez Les Rouges. pic.twitter.com/Z8eQY71dgQ — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026

Los números de Bradley Barcelona

Barcola llega a Inglaterra después de tres temporadas con el PSG, club con el que disputó 152 partidos, marcó 39 goles y repartió 37 asistencias. En la campaña pasada consiguió 13 tantos y siete asistencias en 49 encuentros entre todas las competiciones.

El francés había llegado al conjunto parisino en agosto de 2023 procedente del Olympique Lyonnais, donde comenzó su carrera profesional. Antes de marcharse a París acumuló siete dianas y 11 asistencias en 47 apariciones con el primer equipo del Lyon.

Su etapa en el PSG estuvo acompañada por 13 títulos, entre ellos dos Champions League y tres campeonatos consecutivos de Ligue 1. También conquistó tres Trophées des Champions, dos Copas de Francia, dos Supercopas de Europa y una Copa Intercontinental.

Barcola también se consolidó durante este periodo con la selección francesa. Desde su debut internacional en junio de 2024 suma 28 partidos y seis goles con Les Bleus, incluyendo el tanto más rápido de la historia del equipo, en 13 segundos ante Italia.

Su actuación más reciente llegó en el Mundial de 2026, donde participó en los ocho encuentros disputados por Francia y marcó tres goles, además de entregar una asistencia.

La misión de rescatar al Liverpool

Liverpool apuesta por Barcola después de un inicio complicado de temporada. El equipo dirigido por Andoni Iraola suma dos puntos de seis posibles en la Premier League, producto de dos empates por 2-2 frente a Nottingham Forest y Newcastle.

La llegada del francés se produce después de la salida de Mohamed Salah, la lesión de larga duración de Hugo Ekitike y la posibilidad de una marcha de Cody Gakpo. Su velocidad, capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque y desequilibrio en el uno contra uno ofrecen una nueva alternativa para una ofensiva que necesitaba refuerzos.

“Es un gran orgullo poder jugar para Liverpool. Estoy muy feliz”, declaró después de completar su fichaje. El francés aseguró que ganar la Premier League es uno de los grandes sueños de su carrera y recordó el ambiente que había vivido anteriormente en Anfield: “Cuando me enteré del interés del Liverpool por mí, no hice preguntas”.

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