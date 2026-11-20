El mexicano se incorpora al cuerpo técnico de las ‘Eagles’ tras su paso por Chelsea, donde conquistó títulos internacionales

El entrenador tapatío llega a su tercer equipo en Inglaterra | @CPFC

El entrenador mexicano Bernardo Cueva fue anunciado oficialmente como nuevo integrante del cuerpo técnico del Crystal Palace, equipo de la Premier League que dirige Thomas Frank. El estratega de 39 años deja al Chelsea, donde conquistó dos títulos internacionales, para incorporarse como entrenador del primer equipo y afrontar una nueva etapa en el fútbol de Inglaterra.

El movimiento representa el reencuentro entre Cueva y Thomas Frank, quienes trabajaron juntos durante cuatro años en el Brentford. El mexicano formará parte del equipo de trabajo del entrenador danés, quien asumió la dirección técnica del Crystal Palace el pasado 16 de noviembre, en sustitución de Pierre Sage, después de los resultados negativos del club en el comienzo de la temporada 2026-27.

A través de un comunicado, el mexicano expresó su satisfacción por incorporarse al conjunto londinense y asumir mayores responsabilidades dentro de la estructura deportiva. “Estoy encantado de incorporarme al Crystal Palace como entrenador del primer equipo; es un paso emocionante en mi carrera como técnico”, declaró Cueva, quien continuará su trayectoria en la máxima categoría del fútbol inglés.

Thomas Frank has added Bernardo Cueva to his backroom staff, joining as First-Team Coach. ℹ️ https://t.co/w6aZCEbLn4 https://t.co/1qzk1aOVdb — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 20, 2026

Bernardo Cueva vuelve a trabajar con Thomas Frank en el Crystal Palace

El Crystal Palace confirmó este viernes 20 de noviembre la llegada de tres integrantes al cuerpo técnico de Thomas Frank. Además de Bernardo Cueva, el club incorporó a Justin Cochrane como entrenador del primer equipo y a Chris Haslam como responsable de preparación física y rendimiento deportivo. Los tres cuentan con antecedentes laborales junto al estratega danés.

Cueva compartió cuatro temporadas con Frank en el Brentford, entre 2020 y 2024, donde desarrolló funciones relacionadas con el análisis táctico y las jugadas a balón parado. Durante ese periodo, el equipo consiguió su ascenso a la Premier League en 2021 y logró consolidarse en la primera división inglesa antes de la salida del mexicano rumbo al Chelsea.

El cuerpo técnico también contará con Paddy McCarthy como entrenador asistente y Andy Quy como preparador de porteros, quienes permanecen en la institución. La incorporación de los nuevos colaboradores forma parte de la reorganización encabezada por Frank, que tiene como objetivo mejorar los resultados del Crystal Palace en las competiciones nacionales e internacionales.

El reto inmediato del mexicano será contribuir a la recuperación de un Crystal Palace que ocupa el último lugar de la Premier League, después de las primeras 10 jornadas del campeonato. El equipo londinense también participa en la Europa League, por lo que el nuevo cuerpo técnico deberá preparar al plantel para afrontar ambos torneos durante el cierre de 2026.

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¿Quién es Bernardo Cueva y qué títulos ganó con el Chelsea?

Bernardo Cueva nació en Guadalajara en 1987 y comenzó su trayectoria profesional en Chivas, donde trabajó dentro del departamento de inteligencia deportiva entre 2017 y 2020. Posteriormente emigró al fútbol europeo para incorporarse al Brentford, club en el que destacó por su trabajo en el análisis de los rivales y el diseño de estrategias a balón parado. También colaboró con la selección nacional de Noruega.

En el verano de 2024, el entrenador mexicano se incorporó al Chelsea como especialista en acciones a balón parado. Durante su primera temporada formó parte del cuerpo técnico que conquistó la UEFA Conference League 2024-25 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, además de conseguir la clasificación a la Champions League. Sobre esa etapa, declaró: “Me siento honrado y orgulloso de haber formado parte de un equipo que se proclamó campeón de la Copa Mundial de Clubes, regresó a la Liga de Campeones y ganó la Conference League en nuestra primera temporada”.

Después de poco más de dos años en el Chelsea, Cueva decidió aceptar la propuesta del Crystal Palace para ampliar sus responsabilidades como entrenador. El mexicano reconoció la importancia de su paso por Stamford Bridge y explicó los motivos de su decisión: “La próxima fase de mi trayectoria consiste en seguir desarrollándome como entrenador del primer equipo y, aunque miro hacia el futuro con ilusión, jamás olvidaré mi pasado en el Chelsea“.