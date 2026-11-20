Qué le falta para clasificar y cómo afrontará Montoya las bajas ante Guastatoya.

Comunicaciones quiere seguir con posibilidades en Guatemala | @CremasOficial

Comunicaciones ganó tres partidos seguidos y volvió a meterse en la pelea por la fase final del Apertura 2026. Los Cremas marchan séptimos con 26 puntos, a tres de San Pedro, que ocupa el último puesto de clasificación. Con seis unidades todavía en juego, el equipo de Roberto Montoya visitará a Guastatoya y cerrará la fase regular el 28 de noviembre como local ante Xelajú MC. La reacción le devolvió opciones, aunque todavía necesita recortar distancia con los Gallos.

La cuenta que hace Montoya empezó antes del repunte. El cuerpo técnico se propuso sumar los 15 puntos que quedaban en disputa y, tras vencer a Mixco, Marquense y Cobán Imperial, el equipo ya consiguió nueve. “Tenemos que ir a Guastatoya a buscar esos tres puntos”, dijo el entrenador en Superdeportivo, de Emisoras Unidas. El primer desafío será sostener la racha fuera de casa antes de recibir a los Superchivos.

Las bajas de Comunicaciones para visitar a Guastatoya

Montoya no podrá contar con Juan David Osorio, Marco Domínguez ni Axel de la Cruz, este último por acumulación de tarjetas. El técnico reconoció que son bajas sensibles, pero dijo que la competencia interna le da confianza en los jugadores que tendrán que cubrir esas ausencias. “Este equipo no depende de solo un jugador, sino del trabajo en equipo que estamos desarrollando e implementando”, señaló.

El repunte también se explica desde el arco: Comunicaciones recibió un solo gol en sus tres victorias consecutivas. Montoya destacó a Fredy Pérez por sus intervenciones y por la manera en que ordena al equipo cuando el rival lo aprieta. También valoró el trabajo del preparador de porteros Manuel Corona en el manejo del temperamento del guardameta y sostuvo que, con sus actuaciones, Pérez sigue dando argumentos para que lo tomen en cuenta en la Selección de Guatemala.

Qué dijo Montoya sobre José Carlos Pinto y Stheven Robles

En la zaga, José Carlos Pinto completó los 90 minutos ante Cobán Imperial, aunque el plan inicial era que jugara alrededor de 60. Montoya explicó que el defensor venía sumando minutos de forma gradual tras un período largo de inactividad y que la necesidad del partido lo llevó a mantenerlo en cancha. Pinto terminó agotado, según el entrenador, que resaltó la confianza y el liderazgo que aporta en partidos cerrados.

El técnico también explicó por qué Stheven Robles pudo jugar ante Cobán después de quedar fuera de la Bicolor por lesión. Según su relato, la Selección reportó un pequeño desgarro y el futbolista regresó al club para rehabilitarse. Una segunda evaluación indicó que ya estaba en condiciones de jugar, por lo que Comunicaciones decidió incluirlo una vez que supo que no viajaría a Canadá. “Obviamente, la Selección tiene prioridad”, aclaró Montoya.

¿Qué necesita Comunicaciones para clasificar a la fase final?

Si gana sus dos partidos, Comunicaciones llegará a 32 puntos, pero eso no le garantiza el boleto por sí solo. San Pedro tiene 29 unidades y todavía puede sumar hasta 35. Por eso, además de lo que haga ante Guastatoya y Xelajú MC, a los Cremas les conviene seguir de cerca los resultados de los Gallos: igualarlos en puntos tampoco implica superarlos automáticamente.

Hace tres jornadas, los 15 puntos eran la meta que Montoya le había puesto a un equipo que venía de perder el Clásico Nacional. Hoy, los primeros nueve explican por qué los Cremas siguen en carrera. Guastatoya es la primera prueba para que esa reacción llegue con opciones a la última jornada, cuando Comunicaciones vuelva a jugar ante su afición.

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