El Barcelona recibe al Villarreal este domingo en busca de mantener el liderato, mientras el Submarino Amarillo intenta subir a puestos europeos

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El Barcelona recibirá al Villarreal este domingo 22 de noviembre en el Camp Nou, en un encuentro atractivo por el momento que atraviesan ambos equipos en LaLiga. El conjunto de Hansi Flick buscará sumar tres puntos que le permitan conservar el liderato de la clasificación, mientras que el Submarino Amarillo intentará aprovechar la visita a uno de los protagonistas del campeonato para acercarse a la zona de puestos europeos y mantener su aspiración de competir en el ámbito continental.

Horario y dónde ver Barcelona vs Villarreal el partido de la jornada 13 de LaLiga 2026

El Barcelona y el Villarreal se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Camp Nou, en un duelo que promete grandes emociones en LaLiga. Recuerda que puedes seguir los detalles a través del clásico minuto a minuto de Claro Sports, con la cobertura de lo más destacado dentro y fuera del terreno de juego, comentarios, análisis en tiempo real, jugadas clave y goles para que no pierdas detalle de lo que suceda en este compromiso clave en LaLiga.

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Alineaciones probables del Barcelona vs Villarreal

El Barcelona de Hansi Flick tiene en el 4-2-3-1 su principal estructura táctica, aunque el técnico alemán también recurre al tradicional 4-3-3 de la escuela neerlandesa para modificar la distribución de sus futbolistas en el mediocampo. Esta versatilidad le permite al conjunto azulgrana alternar entre una mayor presencia en la zona de creación y un planteamiento con más amplitud por las bandas. Ante el Villarreal, uno de los aspectos clave será la capacidad del conjunto catalán para imponer su circulación de balón y aprovechar los espacios que deje su rival.

El equipo de Iñigo Pérez también apuesta por un 4-2-3-1, por lo que el partido de este fin de semana en el Camp Nou podría presentar estructuras similares en ambos lados del campo. La batalla por el mediocampo será determinante, especialmente en la disputa por las segundas jugadas y el control de los espacios entre líneas. Barcelona buscará adelantar sus líneas para presionar la salida del Villarreal, mientras que el conjunto visitante podría encontrar oportunidades a través de transiciones rápidas y ataques a la espalda de la defensa azulgrana.

Barcelona : Joan García, Brian Fariñas, Eric Garcia, Gerard Martín, João Cancelo, Pedri, Fermín López, Marc Bernal, Lamine Yamal, Raphinha y Karim Adeyemi.

: Joan García, Brian Fariñas, Eric Garcia, Gerard Martín, João Cancelo, Pedri, Fermín López, Marc Bernal, Lamine Yamal, Raphinha y Karim Adeyemi. Villarreal: Peter Gulacsi, Santiago Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero, Carlos Maciá, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze.

Antecedentes y últimos resultados del Barcelona vs Villarreal en LaLiga

Los últimos cinco enfrentamientos entre Barcelona y Villarreal reflejan una rivalidad con ligera ventaja para el conjunto azulgrana, que consiguió tres victorias, por dos triunfos del Submarino Amarillo. Aunque el Barça ha impuesto condiciones en los cruces más recientes, el equipo castellonense ha demostrado que cuenta con argumentos para competir e incluso sorprender a uno de los principales candidatos al título. El balance ofensivo también favorece a los catalanes, con 16 goles a favor por 10 de su rival, una diferencia que evidencia su mayor contundencia en esta serie de compromisos.

Sin embargo, Villarreal ha dejado claro que puede hacer daño a la defensa azulgrana, pues sus dos victorias llegaron en partidos de cinco goles o más y expusieron las dificultades del Barcelona para contener sus transiciones ofensivas. La tendencia más reciente favorece a los culés, con dos triunfos consecutivos y siete tantos a favor por apenas uno en contra, aunque los antecedentes generales anticipan un enfrentamiento con posibilidades para ambos clubes y un atractivo particular por su capacidad goleadora.

Barcelona 4-1 Villarreal | LaLiga 2025/2026 | Jornada 26 | 28/02/2026.

| LaLiga 2025/2026 | Jornada 26 | 28/02/2026. Villarreal 0-2 Barcelona | LaLiga 2025/2026 | Jornada 17 | 21/12/2025.

| LaLiga 2025/2026 | Jornada 17 | 21/12/2025. Barcelona 2-3 Villarreal | LaLiga 2024/2025 | Jornada 37 | 18/05/2025.

| LaLiga 2024/2025 | Jornada 37 | 18/05/2025. Villarreal 1-5 Barcelona | LaLiga 2024/2025 | Jornada 6 | 22/09/2024.

| LaLiga 2024/2025 | Jornada 6 | 22/09/2024. Barcelona 3-5 Villarreal | LaLiga 2023/2024 | Jornada 22 | 27/01/2024.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Villarreal y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, el Barcelona parte como amplio favorito para conseguir los tres puntos ante el Villarreal en el Camp Nou, con una cuota de -500 para la victoria azulgrana. En contraste, el empate ofrece +620, mientras que un triunfo del Submarino Amarillo como visitante alcanza un momio de +1000. La diferencia entre las cotizaciones refleja una clara inclinación del mercado hacia el conjunto catalán, que cuenta con mayores probabilidades de imponer condiciones en casa. Para el Villarreal, el reto será romper los pronósticos y aprovechar cualquier espacio que conceda su rival para protagonizar una sorpresa.

El pronóstico de goles también apunta a un partido con un marcador abultado, pues la línea de más de 3.5 anotaciones presenta una cuota de -209, mientras que la alternativa de menos de 3.5 se encuentra en +160. Estos momios reflejan una expectativa favorable a un encuentro con cuatro tantos o más, posiblemente por la capacidad ofensiva del Barcelona y las herramientas que tiene el Villarreal para generar peligro. Por lo tanto, las apuestas no solo colocan al equipo blaugrana como principal candidato al triunfo, sino que también anticipan un compromiso con amplio protagonismo de las ofensivas.