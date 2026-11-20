América, Chivas y Cruz Azul se disputan el liderato de la Liga MX; la NFL regresa a México, la F1 llega a Las Vegas y continúan las ATP Finals

La Liga MX llega a la última jornada del Apertura 2026 con el liderato general todavía en disputa. América, Chivas y Cruz Azul buscan cerrar la fase regular en lo más alto de la clasificación, con el enfrentamiento entre Guadalajara y La Máquina como uno de los partidos más importantes de la Jornada 17. Además de la pelea por la cima, varios equipos mantienen sus aspiraciones de conseguir uno de los últimos boletos a la Liguilla. En Peloteando analizamos los escenarios, las combinaciones de resultados y los encuentros que definirán el cierre del torneo.

En el panorama internacional, la NFL regresa a México después de cuatro años de ausencia, con el enfrentamiento entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Por su parte, la Fórmula 1 aterriza en Las Vegas para una nueva fecha del campeonato mundial, mientras que el tenis continúa su actividad con las ATP Finals en Turín, Italia, donde los mejores jugadores de la temporada buscan conquistar el título. En Peloteando repasamos los protagonistas, las noticias y los eventos deportivos que marcarán el fin de semana.