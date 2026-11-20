El Barcelona de Hansi Flick afronta nueve partidos antes de Navidad, todo un maratón futbolístico para intentar mantener el liderato en España

El calendario del Barcelona: el principal enemigo | Claro Sports

LaLiga se reanuda este fin de semana tras la última fecha FIFA de 2026 y el campeonato español afrontará un auténtico maratón futbolístico que podría provocar un cambio en el liderato del Barcelona. El conjunto azulgrana es uno de los clubes más afectados, junto con el Real Madrid, debido a que el calendario liguero coincidirá con el de la Champions League y la Copa del Rey, lo que dejará nueve partidos por disputar antes de Navidad.

La exigencia será prácticamente la misma para el Barcelona y el Real Madrid; sin embargo, la presión recae sobre el conjunto catalán, que perdió parte de su ventaja en la cima tras caer ante el equipo merengue de José Mourinho en el último Clásico de España. La diferencia entre ambos clubes es de apenas tres puntos, por lo que el cuadro blanco solo necesita un tropiezo de su eterno rival para cambiar por completo el panorama de la clasificación. Este escenario contrasta con el inicio de campaña del Barcelona, cuando el equipo azulgrana parecía imponer su dominio en el campeonato local.

El maratón de nueve partidos comenzará este domingo 22 de noviembre ante el Villarreal y concluirá el 20 de diciembre frente a la Real Sociedad. Será un periodo de menos de un mes en el que el liderato de LaLiga podría cambiar de manos, mientras el Real Madrid atraviesa una etapa de mejoría partido a partido bajo el mando de José Mourinho.

El Barcelona llega a este tramo como líder del campeonato con 33 puntos en 12 partidos, un balance que respalda su poder ofensivo con 48 goles a favor y apenas 13 en contra. Sin embargo, los objetivos de Hansi Flick también apuntan al escenario internacional, donde el conjunto blaugrana busca poner fin a una sequía de 11 años sin conquistar la Champions League.

El equipo catalán retomará la actividad este domingo 22 de noviembre con la visita del Villarreal al Camp Nou, en la jornada 13 de LaLiga, pero la exigencia aumentará apenas tres días después con su compromiso ante el Sabah Bakú en Azerbaiyán, correspondiente a la quinta fecha de la Champions League. El viaje representará el desplazamiento más largo de la temporada para el conjunto azulgrana y supondrá un reto adicional para la recuperación de sus futbolistas. La actividad continuará el domingo 29 de noviembre con la visita al Deportivo de La Coruña, en lo que será el tercer partido del equipo en apenas una semana y su segundo compromiso consecutivo fuera de casa.

Diciembre tampoco dará tregua al equipo catalán, que recibirá al Atlético de Madrid el miércoles 2, en un partido adelantado de la jornada 23 de Liga, y al Celta de Vigo el sábado 5. Apenas tres días después, el martes 8, el Manchester City visitará el Camp Nou para disputar la sexta jornada de la fase liga de la Champions League. El calendario continuará con la visita al Málaga, el 13 de diciembre, en un encuentro cuyo horario todavía está por confirmarse. Antes de Navidad, el Barcelona disputará su último partido del año en casa ante la Real Sociedad, el 20 de diciembre. A estos compromisos se sumará su participación en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, a mediados de mes, con rival y fecha todavía por definir.

Ante semejante calendario, Hansi Flick tendrá que administrar con precisión los recursos de su plantilla, especialmente por las bajas que afectan al equipo y que reducen sus alternativas para la rotación. Entre los casos más delicados aparecen Rodri, con una lesión en el bíceps femoral derecho; Xavi Espart, con un problema de sindesmosis en el tobillo derecho, y Roony Bardghji, quien no volverá a las canchas hasta el final de la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior. En el caso de Andreas Christensen, todavía no hay un reporte médico tras no haber completado el último entrenamiento del equipo antes del reinicio de la temporada.

A estas ausencias se suman otros futbolistas que atraviesan la etapa final de sus respectivas recuperaciones. Pau Cubarsí presenta una sobrecarga en el flexor de la cadera, Dani Olmo ya retomó los entrenamientos tras una lesión en el aductor izquierdo y Jules Koundé sufrió un esguince en el tobillo izquierdo durante octubre. Los tres podrían tener minutos en los próximos días, aunque todavía necesitarán tiempo para recuperar su mejor ritmo competitivo.

Calendario del Barcelona antes de Navidad