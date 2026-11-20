El Rebaño y La Máquina se enfrentan en la última jornada del Apertura 2026 con el liderato de la Liga MX en juego rumbo a la Liguilla.

Chivas vs Cruz azul, en vivo online | Claro Sports

La fase regular del Apertura 2026 llega a su última jornada con uno de los enfrentamientos más atractivos del campeonato. Chivas y Cruz Azul protagonizan un duelo directo entre dos candidatos al título, con el primer lugar de la clasificación todavía por definirse.

La Máquina llega como líder con 32 puntos, mientras que Guadalajara ocupa la tercera posición con 30 unidades, las mismas que el América. Los tres equipos ya tienen asegurada su presencia en la Liguilla, pero todavía buscan terminar en lo más alto de la tabla y obtener la ventaja de cerrar en casa sus eliminatorias.

Con apenas 15 goles recibidos en 16 partidos, los rojiblancos presumen la mejor defensa del campeonato y una racha de cinco encuentros sin perder. Sin embargo, el empate 1-1 frente a León en la jornada anterior les impidió llegar al cierre dependiendo únicamente de sus resultados. Ahora tendrán enfrente a la ofensiva más productiva del torneo, con 37 anotaciones, en una prueba importante para medir sus aspiraciones de conquistar el título.

Cruz Azul, por su parte, llega después de una remontada por 3-2 ante Tigres en el Estadio Universitario, resultado que le permitió recuperar la cima de la clasificación. El conjunto dirigido por Joel Huiqui busca cerrar una campaña que lo mantiene entre los principales aspirantes al campeonato y defender la corona conseguida en el Clausura 2026.

Fecha, horario y dónde ver el Chivas vs Cruz Azul del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Guadalajara y Cruz Azul se jugará este domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron. Chivas se mantiene como el mejor local del torneo con cinco victorias, un empata y dos derrotas. La Máquina aterriza en la Perla Tapatía con cinco triunfos al hilo en la Liga MX.

La transmisión del partido estará disponible a través de la señal de TUDN y la plataforma de ViX Premium. Además, Claro Sports tendrá todos los detalles del juego, incidencias, goles y mejores momentos a través de la cobertura minuto a minuto.

Alineaciones probables del Chivas vs Cruz Azul para la jornada 17 de la Liga MX 2026

Ambos entrenadores contarán con plantel completo para el partido después del parón de selecciones. Raúl Rángel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Hugo Camberos y los demás seleccionados nacionales (en todas las categorías) se reintegraron al plantel de Milito sin presentar molestías físicas.

Por su parte, Huiqui entrenó sin lesionados durante la semana. La única duda es la participación de José Paradela, que de ver una tarjeta amarilla se perdería la ida de los cuartos de final.

Posible alineación de Chivas: Raúl Rangel; Luis Romo, Diego Campillo, Dani Aguirre; Richard Ledezma, Rubén González, Omar Govea, Bryan González; Santiago Sandoval, Roberto Alvarado; Ricardo Marín.

Posible alineación de Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Amaury García, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Omar Campos; Erik Lira, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino; Andrés Montaño, Nico Ibáñez.

Antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Cruz Azul en la Liga MX

Han pasado más de tres años desde la última victoria de Chivas ante Cruz Azul. El 4 de noviembre de 2023, el Rebaño de Veljko Paunovic se impuso a los cementeros por la mínima con un gol de Yael Padilla en el descuento. Desde entonces, Cruz Azul presume una racha de siete triunfos y dos empates.

Gabriel Milito aún no conoce el triunfo ante los celestes, y ha sido eliminado dos veces por ellos en la Liguilla. En el Apertura 2025, firmaron un empate sin goles en la ida, y La Máquina aseguró el boleto a semifinales en la vuelta con una victoria por 3-2. Javier Hernández voló un penal en los últimos minutos que le hubiera dado el pase al Rebaño.

En el Clausura 2026, se volvieron a encontrar en la Fiesta Grande. La ida volvió a terminar en empate, con un 2-2 en territorio cementero. La vuelta definió la serie a favor del eventual campeón, que asaltó Guadalajara con goles de Jeremy Márquez y Agustín Palavecino.

Clausura 2026 | Semifinal vuelta | Chivas 1-2 Cruz Azul

Clausura 2026 | Semifinal ida | Cruz Azul 2-2 Chivas

Clausura 2026 | Jornada 7 | Cruz Azul 2-1 Chivas

Apertura 2025 | Cuartos de final vuelta | Cruz Azul 3-2 Chivas

Apertura 2025 | Cuartos de final ida | Chivas 0-0 Cruz Azul

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 17?

La condición de local pone a Chivas como favorito para llevarse la victoria en la jornada 17 del Apertura 2026. En Caliente.mx, el triunfo rojiblanco presenta un momio de +124. Del otro lado, Cruz Azul busca mantener su espectacular racha invicta, el triunfo celeste tiene una línea de +178 mientras que el empate se cotiza en +295.

¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para asegurar el liderato del Apertura 2026?

El Rebaño y La Máquina saltarán a la cancha del Estadio Akron conociendo su destino para asegurar el liderato del Apertura 2026. Todo depende del resultado entre América y Tigres. Si Las Águilas superan a los universitarios, quedarán en el primer puesto provisional con 33 unidades.

Esta situación dejaría a Chivas sin posibilidad de alcanzar la punta de la tabla, a menos de que firme una goleada histórica ante Cruz Azul. Aún así, buscarán el triunfo para amarrar el segundo puesto y llegar a la Liguilla con el impulso anímico del triunfo. Por su parte, el cuadro celeste necesitaría un triunfo si o si para terminar en el primer puesto.

En caso de un empate o derrota del América ante Tigres, el liderato queda disponible para ambos equipos. Los rojiblancos necesitarían el triunfo en casa, mientras que a los de Huiqui les bastaría con un empate para amarrar el superliderato.