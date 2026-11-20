Exatlón México disputa hoy 20 de noviembre las Batallas por la Supervivencia. Rojos y Azules buscan evitar la eliminación tras el triunfo azul en la Villa 360 del jueves

Doble Supervivencia este viernes 20 de noviembre | @ExatlonMx

La décima temporada de Exatlón México 2026 continúa este viernes 20 de noviembre con las Batallas por la Supervivencia, competencias que definirán qué atletas estarán en riesgo de abandonar el reality deportivo durante el próximo Domingo de Eliminación. Los equipos Rojo y Azul afrontan una jornada importante en la semana 13, después de los resultados que modificaron las condiciones de ambos conjuntos.

Los Rojos llegan con la ventaja de haber ganado la primera Batalla por la Supervivencia, disputada el miércoles 18 de noviembre, resultado que colocó a una integrante del equipo Azul en riesgo de eliminación. Sin embargo, los Contendientes consiguieron recuperarse en la jornada del jueves, cuando terminaron con el dominio escarlata en la disputa por la Villa 360.

El equipo Azul recuperó la Villa 360 el 19 de noviembre, después de tres semanas y media sin conseguir la residencia. Leo y Doris fueron los encargados de asegurar el triunfo en una carrera de relevos que resolvió el empate. Esta victoria permite a los celestes afrontar las siguientes competencias con mejores condiciones de descanso, mientras que sus rivales deberán adaptarse nuevamente a la Barraca Metálica.

La jornada de este viernes será fundamental para definir el panorama de la eliminación del domingo 22 de noviembre, cuando las mujeres de ambos equipos estarán expuestas a abandonar la competencia. Además de los resultados de las pruebas por equipos, Sofí, integrante del conjunto Rojo, ya tiene un lugar en el Duelo de Eliminación después de terminar última en la Zona de Peligro del jueves.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 20 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 se transmitirá este viernes 20 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca UNO. El programa cuenta con la conducción de Antonio Rosique y presentará los enfrentamientos que determinarán qué conjunto consigue proteger a sus integrantes antes del siguiente Duelo de Eliminación.

Los seguidores del reality también podrán consultar la transmisión mediante el sitio oficial de TV Azteca y la plataforma Disney+, esta última con suscripción. La programación habitual del concurso es de lunes a viernes a las 18:30 horas, mientras que los domingos comienza a las 18:00 horas, cuando se disputan las pruebas por la permanencia.

¿Quién gana la serie por las Batallas por la Supervivencia del 20 de noviembre en Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El equipo Azul podría conseguir una de las victorias de las Batallas por la Supervivencia de este viernes 20 de noviembre, después de recuperar la Villa 360 y terminar con la racha de triunfos de sus adversarios. Sin embargo, hasta la mañana de este viernes no existe una confirmación oficial sobre los ganadores de las competencias de hoy. Por ahora, el posible triunfo de los Contendientes es un pronóstico basado en sus resultados recientes.

Los Azules tienen antecedentes favorables en esta modalidad, ya que ganaron dos Batallas por la Supervivencia durante la semana anterior, aunque los Rojos consiguieron imponerse en la tercera. Además, el conjunto celeste ganó la primera competencia por la permanencia del miércoles 11 de noviembre, por lo que buscará repetir ese resultado para evitar que más integrantes queden expuestas a la eliminación.

Por su parte, los Rojos intentarán ampliar la ventaja que consiguieron el miércoles 18 de noviembre, cuando se quedaron con la primera Batalla por la Supervivencia de la semana 13. El conjunto escarlata también cuenta con la incorporación de Benyamin Saracho, aunque deberá recuperarse de la derrota que sufrió el jueves en la disputa por la Villa 360. Los resultados definitivos se conocerán durante la transmisión de esta noche.

¿Qué es la Batalla por la Supervivencia del 20 de noviembre y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Supervivencia es una competencia por equipos que permite a los participantes de Exatlón México protegerse del próximo Duelo de Eliminación. Los atletas deben completar circuitos que incluyen pruebas de velocidad, resistencia, coordinación y precisión. Cada victoria reduce el riesgo de que integrantes del equipo ganador tengan que competir por su permanencia.

El principal beneficio para los ganadores consiste en evitar que una de sus integrantes quede en riesgo de eliminación durante esa ronda, mientras que el equipo perdedor deberá afrontar las consecuencias del resultado. Durante la semana 13, las mujeres son las participantes expuestas a abandonar el programa, por lo que los enfrentamientos de este viernes serán importantes para definir el Duelo de Eliminación del domingo 22 de noviembre.

¿Quién ganó la Villa 360 del día 19 de noviembre?

El equipo Azul ganó la Villa 360 de Exatlón México el jueves 19 de noviembre de 2026, después de imponerse a los Rojos en una competencia que necesitó una carrera de relevos para definir al vencedor. Leo y Doris consiguieron el punto del triunfo, con el que los Contendientes terminaron una racha de tres semanas y media sin ocupar la residencia.

La victoria permitió a los Azules regresar a las instalaciones que incluyen habitaciones, camas, baños con agua caliente, alberca y espacios de descanso, mientras que el equipo Rojo deberá permanecer en la Barraca Metálica. Además, la jornada dejó a Sofí, integrante del conjunto escarlata, clasificada directamente al Duelo de Eliminación después de terminar en la última posición de la Zona de Peligro, resultado que incrementa la importancia de las Batallas por la Supervivencia de este viernes.