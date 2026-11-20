Millonarios busca liderar el grupo B de los cuadrangulares tras clasificar con 30 puntos en la liga colombiana.

Jugadores de Millonarios | Vizzor Image | Gemini

Millonarios comienza su camino en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II contra Deportivo Cali con el objetivo de buscar un cupo a la final en el grupo B. De los tres equipos que están en es sector, el ‘embajador’ es el que llega con una irregularidad más marcada, aunque con la oportunidad también de poder dar el golpe y quedarse con el primer lugar.

Recordemos que el cuadro bogotano llevaba dos temporadas sin lograr clasificar a dicha instancia. En el 2026-I necesitaba ganarle a Alianza en Valledupar y no consiguió hacerlo al quedar ese encuentro igualado. En el 2025-II tampoco hizo los puntos necesarios para entrar a los ocho, campaña que inició David González y que terminó Hernán Torres.

Para el semestre en curso el conjunto ‘azul’ comenzó bajo el mando de Fabián Bustos, pero antes del clásico capitalino la dirigencia del club decidió sacar al timonel argentino y contratar a Alberto Gamero. Bustos dejó al equipo con 11 puntos antes de su salida en 6 partidos que dirigió.

El samario por su parte consiguió 19 unidades en 12 compromisos, con la salvedad que hasta la última jornada selló Millonarios su clasificación al vencer 2-0 a Alianza. Ahora debe codearse con Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y América de Cali en el cuadrangular B, equipos con los que igualó (los dos caleños) y con el otro perdió.

Resultados de Millonarios en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios 1-0 Bucaramanga | Fecha 1.

Junior 0-1 Millonarios | Fecha 2.

Millonarios 2-0 Pasto | Fecha 3.

Medellín 2-2 Millonarios | Fecha 4.

Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Fecha 5.

Águilas Doradas 1-1 Millonarios | Fecha 6.

Llaneros 0-2 Millonarios | Fecha 7.

Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá | Fecha 8.

Pereira 1-1 Millonarios Fecha 9.

Cúcuta 1-2 Millonarios | Fecha 10.

Millonarios 3-0 Boyacá Chicó | Fecha 11.

Nacional 1-1 Millonarios | Fecha 12.

Millonarios 1-1 Once Caldas | Fecha 13.

Fortaleza 1-1 Millonarios | Fecha 14.

Millonarios 4-1 Jaguares | Fecha 15.

Santa Fe 3-2 Millonarios | Fecha 16.

Millonarios 0-0 América | Fecha 17.

Tolima 2-1 Millonarios | Fecha 18.

Millonarios 2-0 Alianza | Fecha 19.

La columna vertebral de Millonarios

A diferencia de otros semestres, en esta ocasión el cuadro capitalino cuenta con un plantel más robusto y que puede competir mejor. En defensa destacan Stiven Barreiro y Sebastián Valencia, uno central y el otro lateral por izquierda. Barreiro se consolidó en la zaga y por lo general lo acompaña Sergio Mosquera, aunque en ocasiones anteriores estuvo Andrés Llinás y hasta el propio Jorge Arias.

Valencia por su parte juega un rol clave tanto para el ataque como la defensa, aunque esa última fase la debe mejorar un poco más. Ante el flojo nivel de Danovis Banguero, el lateral es quien debe tomar las riendas, aunque está saliendo de una lesión en estos momentos.

En el mediocampo, Rodrigo Ureña es el todoterreno del equipo con su aporte en esa primera línea, con la salvedad que a veces se incorpora al ataque y aporta. Más arriba aparece la experiencia de Juan Guillermo Cuadrado y la rotación de un creativo entre Daniel Ruiz y Mackalister Silva. Últimamente le ha tocado a ‘Macka’ poner el pecho por la lesión de Ruiz.

En cuanto a los delanteros, Rodrigo Contreras y Leonardo Castro son la esperanza de gol de Millonarios para estos cuadrangulares. Si bien ya casi no juegan juntos, los dos son clave para poder buscar esa clasificación a la final. Habrá que ver cómo los usa Gamero para esos seis partidos de los cuadrangulares.

Partidos de Millonarios en los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Cali vs Millonarios | Fecha 1.

Millonarios vs Atlético Bucaramanga | Fecha 2.

Millonarios vs América de Cali | Fecha 3.

América de Cali vs Millonarios | Fecha 4.

Atlético Bucaramanga vs Millonarios | Fecha 5.

Millonarios vs Deportivo Cali | Fecha 6.

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