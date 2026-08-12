Dos mexicanos buscan regresar a la Premier: West Ham y Wolves parten como candidatos

Publicado por Redacción Claro Sports

Edson Álvarez y Raúl Jiménez afrontarán la Championship 2026-27 con West Ham y Wolverhampton entre los principales candidatos al ascenso

Edson Álvarez y Raúl Jiménez apuntan al ascenso: Opta los pone entre los favoritos
Álvarez y Jiménez apuntan al ascenso: Opta los pone entre los favoritos. Imago 7

La Championship 2026-27 tendrá especial atención para el fútbol mexicano, ya que Edson Álvarez con West Ham y Raúl Jiménez con Wolverhampton aparecen entre los favoritos para regresar a la Premier League. De acuerdo con 10 mil simulaciones realizadas por el supercomputador de Opta, los Hammers son el principal candidato al título, con 17.2% de probabilidades de ser campeones y 29.4% de terminar entre los dos primeros lugares.

Wolverhampton también figura entre los principales aspirantes, con 19.2% de posibilidades de conseguir el ascenso automático. Raúl Jiménez regresa a los Wolves después de tres temporadas con Fulham y será una de las referencias ofensivas, mientras Edson Álvarez buscará consolidarse como pieza importante del West Ham en su intento por volver de inmediato a la máxima categoría. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR

Ronald Araújo es nuevo jugador del Liverpool para la temporada 2026-27: "Fue la jugada ideal para mí"

Premier League

Ronald Araújo es nuevo jugador del Liverpool para la temporada 2026-27: "Fue la jugada ideal para mí"

Jeff Bezos, fundador de Amazon, cerca de convertirse en copropietario del Liverpool

Premier League

Jeff Bezos, fundador de Amazon, cerca de convertirse en copropietario del Liverpool

Enzo Maresca lanza contundente mensaje sobre el futuro de Rodri en el Manchester City

Premier League

Enzo Maresca lanza contundente mensaje sobre el futuro de Rodri en el Manchester City