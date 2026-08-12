Dos mexicanos buscan regresar a la Premier: West Ham y Wolves parten como candidatos

Edson Álvarez y Raúl Jiménez afrontarán la Championship 2026-27 con West Ham y Wolverhampton entre los principales candidatos al ascenso

Álvarez y Jiménez apuntan al ascenso: Opta los pone entre los favoritos. Imago 7

La Championship 2026-27 tendrá especial atención para el fútbol mexicano, ya que Edson Álvarez con West Ham y Raúl Jiménez con Wolverhampton aparecen entre los favoritos para regresar a la Premier League. De acuerdo con 10 mil simulaciones realizadas por el supercomputador de Opta, los Hammers son el principal candidato al título, con 17.2% de probabilidades de ser campeones y 29.4% de terminar entre los dos primeros lugares.

Wolverhampton también figura entre los principales aspirantes, con 19.2% de posibilidades de conseguir el ascenso automático. Raúl Jiménez regresa a los Wolves después de tres temporadas con Fulham y será una de las referencias ofensivas, mientras Edson Álvarez buscará consolidarse como pieza importante del West Ham en su intento por volver de inmediato a la máxima categoría. LEE LA NOTA COMPLETA

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