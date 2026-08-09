Enzo Maresca lanza contundente mensaje sobre el futuro de Rodri en el Manchester City

Rodri le habría dado el “Sí” a Barcelona, sin embargo la institución azulgrana todavía no habría llegado a un acuerdo con el Manchester City

El futuro de Rodri sigue en el aire | Reuters

El futuro de Rodri Hernández todavía no está definido pese a la supuesta ofensiva del Barcelona por fichar al campeón del mundo. Sin embargo, Enzo Maresca, técnico del Manchester City, acaba de soltar una declaración que deja más o menos claro en qué nivel de las negociaciones se encuentran ambos equipos en torno a un posible traspaso del mediocampista español.

Durante la conferencia de prensa posterior al amistoso entre los Citizens y el Atlético de Madrid, Enzo Maresca recibió varias preguntas de los periodistas sobre una posible salida de Rodrigo Hernández antes del inicio de la próxima temporada. El entrenador italiano dejó una respuesta que apunta a que el futuro del futbolista todavía no está resuelto.

El nuevo técnico del Manchester City recalcó que el jugador de la selección de España tiene una cita para incorporarse al equipo a finales de esta semana. Esta declaración deja claro que todavía no existe un acuerdo entre el conjunto inglés y el Barcelona, a pesar de que algunos medios de comunicación señalaron que el futbolista habría dado el “sí” a la institución azulgrana.

“De momento, el viernes estará en Manchester”, indicó Enzo Maresca después de la victoria del Manchester City por 3-1 frente al Atlético de Madrid. En este sentido, Rodri llegará a Inglaterra el próximo 14 de agosto, tras las vacaciones que recibió luego de levantar la Copa del Mundo con España este verano.

De acuerdo con información de The Athletic, el Barcelona y Rodri llegaron a un acuerdo de palabra. Sin embargo, todavía falta que ambos equipos pacten un precio y las condiciones para el traspaso del futbolista de 30 años, quien hace tan solo unas semanas parecía vinculado con el Real Madrid, hasta que el conjunto azulgrana logró convencerlo de unirse a la plantilla que dirige Hansi Flick.

Los Sky Blues habrían rechazado la primera oferta del Barcelona, que necesita hacer cuentas para mantener viva la posibilidad de contratar a Rodri, uno de los jugadores que más ha dado de qué hablar en el mercado de fichajes. Por ahora, la declaración de Maresca apunta a que el mediocampista todavía pertenece al Manchester City y deberá reportarse con el equip

Te puede interesar: