Manchester United vs Liverpool en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 35

No pierdas un solo detalle del Clásico del fútbol inglés, donde ambos equipos buscan sellar su boleto a la UEFA Champions League

Manchester United vs Liverpool, sigue el partido en vivo | Claro Sports

¡Alineaciones confirmadas!

Manchester United | Senne Lammens, Dioho Dalot, Maguire, Ayden Heaven, Casemiro, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha y Benajmín Sesko.

Liverpool | Freddie Woodman, Robertson, Van Dijk, Ibrahima Konate, Curtis Jones, Mac Allister, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong y Cody Gakpo.

Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde tendremos las mejores acciones del clásico entre Manchester United y Liverpool, correspondiente a la jornada 35 de la Premier League. Old Trafford será el escenario de un duelo clave entre los dos equipos más laureados de Inglaterra, con la clasificación a la Champions League 2026/27 como gran objetivo.

El Manchester United de Michael Carrick llega en la tercera posición con 61 puntos y con la posibilidad de sellar su boleto a la máxima competición europea de la próxima temporada. Enfrente estará un Liverpool que suma dos victorias consecutivas, incluida una ante Everton en el derbi de Merseyside, y que buscará tomar revancha tras la derrota sufrida en Anfield durante la primera vuelta.

Todo está listo para un partido de alta tensión, con dos equipos obligados a competir cada balón y con poco margen de error en la recta final del campeonato. Manchester United intentará imponer condiciones en casa, mientras que Liverpool deberá responder pese a las ausencias de Salah y Ekitike, así como la ausencia de último momento de Alexander Isak por una lesión en la ingle. Sigue con nosotros todas las jugadas, goles, cambios, polémicas y el resultado de este clásico de la Premier League.

¿A qué hora inicia el Manchester United vs Liverpool hoy 3 de mayo de 2026?

El duelo de la jornada 35 dará inicio en punto de las 8:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el Manchester United vs Liverpool en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre el Manchester United vs Liverpool se podrá ver en vivo por televisión para México a través de Max, así como en el minuto a minuto de Claro Sports.

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