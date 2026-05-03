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Manchester United vs Liverpool en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 35

Publicado por Adriana Díaz

No pierdas un solo detalle del Clásico del fútbol inglés, donde ambos equipos buscan sellar su boleto a la UEFA Champions League

Manchester United recibe al Liverpool este domingo en Old Trafford para disputar la jornada 35 de la Premier League.
Manchester United vs Liverpool, sigue el partido en vivo | Claro Sports

¡Alineaciones confirmadas!

  • Manchester United | Senne Lammens, Dioho Dalot, Maguire, Ayden Heaven, Casemiro, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha y Benajmín Sesko.
  • Liverpool | Freddie Woodman, Robertson, Van Dijk, Ibrahima Konate, Curtis Jones, Mac Allister, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong y Cody Gakpo.

Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde tendremos las mejores acciones del clásico entre Manchester United y Liverpool, correspondiente a la jornada 35 de la Premier League. Old Trafford será el escenario de un duelo clave entre los dos equipos más laureados de Inglaterra, con la clasificación a la Champions League 2026/27 como gran objetivo.

El Manchester United de Michael Carrick llega en la tercera posición con 61 puntos y con la posibilidad de sellar su boleto a la máxima competición europea de la próxima temporada. Enfrente estará un Liverpool que suma dos victorias consecutivas, incluida una ante Everton en el derbi de Merseyside, y que buscará tomar revancha tras la derrota sufrida en Anfield durante la primera vuelta.

Todo está listo para un partido de alta tensión, con dos equipos obligados a competir cada balón y con poco margen de error en la recta final del campeonato. Manchester United intentará imponer condiciones en casa, mientras que Liverpool deberá responder pese a las ausencias de Salah y Ekitike, así como la ausencia de último momento de Alexander Isak por una lesión en la ingle. Sigue con nosotros todas las jugadas, goles, cambios, polémicas y el resultado de este clásico de la Premier League.

¿A qué hora inicia el Manchester United vs Liverpool hoy 3 de mayo de 2026?

El duelo de la jornada 35 dará inicio en punto de las 8:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el Manchester United vs Liverpool en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre el Manchester United vs Liverpool se podrá ver en vivo por televisión para México a través de Max, así como en el minuto a minuto de Claro Sports.

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