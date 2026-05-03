Sir Alex Ferguson, llevado al hospital tras sentirse mal antes del Manchester United vs Liverpool

El exentrenador de 84 años fue atendido en Old Trafford y trasladado de forma preventiva; está consciente tras recibir chequeos médicos

El técnico escocés fue trasladado a un hospital cerca del estadio | Reuters

Sir Alex Ferguson fue trasladado al hospital este domingo 3 de mayo tras sentirse mal en Old Trafford antes del partido entre el Manchester United y el Liverpool por la Premier League. El exentrenador escocés, de 84 años, recibió atención médica en el estadio y posteriormente fue llevado a revisión como medida preventiva, mientras se encontraba consciente en todo momento.

El incidente ocurrió más de una hora antes del inicio del encuentro, cuando ya se encontraba en el inmueble e incluso había sido visto conviviendo con invitados en la zona de palcos. De acuerdo con los reportes, el exdirector técnico comenzó a sentirse indispuesto dentro del estadio y fue atendido inicialmente por el equipo médico en una zona interna antes de ser trasladado a una ambulancia.

Las versiones coinciden en que la intervención fue de carácter preventivo y no responde a una situación de emergencia. Tras ser evaluado en el lugar, se determinó su traslado a un hospital cercano para realizarle chequeos adicionales, con reportes iniciales que indican que su estado sería estable y que podría recuperarse en casa en las próximas horas.

El club no emitió un comunicado oficial inmediato sobre lo ocurrido, aunque distintas fuentes cercanas señalan optimismo en torno a su evolución. Durante el partido, la afición presente en Old Trafford dedicó cánticos en su honor, reflejando el peso histórico de su figura dentro de la institución.

Ferguson es considerado el entrenador más exitoso en la historia del Manchester United, club al que dirigió durante 27 años entre 1986 y 2013. En ese periodo acumuló 1,500 partidos en el banquillo y conquistó 38 títulos, incluidos 13 campeonatos de la Premier League y dos trofeos de la UEFA Champions League.

Tras su retiro, el escocés se mantiene como una figura constante en el entorno del club, asistiendo regularmente a partidos tanto en casa como de visitante. Su vínculo institucional continuó durante años en un rol de embajador, manteniéndose cercano a la directiva y a los jugadores.

Este episodio ocurre ocho años después de que Ferguson fuera sometido a una cirugía de emergencia por una hemorragia cerebral en 2018, una situación que puso en riesgo su vida. En aquella ocasión, logró una recuperación completa y volvió a Old Trafford meses después, donde recibió una ovación por parte de la afición.

Hasta el momento, no existe indicio de que el malestar presentado este domingo esté relacionado con aquel antecedente médico. Las evaluaciones realizadas apuntan a una revisión preventiva, mientras se espera una actualización oficial sobre su estado de salud en las próximas horas.

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