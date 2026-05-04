Día de Star Wars: ¿Cuál es el orden cronológico para ver y entender la historia de la Guerra de las Galaxias?

A pesar del gran número de películas y series televisivas, el Universo Star Wars se puede disfrutar empezando cualquier producción. Te invitamos a conocerlas

Darth Vader, señor de los sith y sobre quien gira gran parte de la saga | Reuters

El 4 de mayo se ha convertido en una fecha clave para los seguidores de Star Wars en todo el mundo. Lo que comenzó como un juego de palabras en inglés terminó por consolidarse como una celebración global impulsada por los propios fans, quienes adoptaron la frase “Que la Fuerza te acompañe” como parte de la cultura popular. Con el paso de los años, la saga creada por George Lucas ha crecido con nuevas historias, personajes y formatos que amplían su universo.

Hoy, Star Wars no solo se limita a sus películas originales, sino que incluye series, producciones animadas, spin-offs y nuevos proyectos que continúan desarrollando su narrativa. Por ello, una de las dudas más comunes entre nuevos seguidores es el orden correcto para ver la historia y comprender su evolución dentro de la cronología galáctica.

¿Quién escribió la historia de Star Wars y cuándo nació?

La historia de Star Wars fue creada por George Lucas, quien llevó a la pantalla la primera película en 1977 con “Una Nueva Esperanza”. A partir de ese momento, la franquicia comenzó a expandirse hasta convertirse en uno de los universos más reconocidos del entretenimiento.

El origen del Día de Star Wars no tiene una fecha oficial definida, pero su popularidad creció a partir del uso de la frase “May the Force be with you”. Desde finales de los años 70, esta expresión comenzó a aparecer en distintos contextos culturales, hasta que el 4 de mayo se consolidó como una fecha simbólica adoptada por los fans para celebrar la saga.

¿Cuántas películas y series hay en el Universo de Star Wars y cómo verlas en orden cronológico?

El universo de Star Wars ha crecido con el paso de los años y actualmente incluye nueve películas principales de la saga Skywalker, además de producciones derivadas como Rogue One y Solo, así como múltiples series en formato live action y animado como The Mandalorian, Andor, Ahsoka y The Clone Wars.

Para quienes desean seguir la historia en orden cronológico, el recorrido inicia con producciones como El Acólito, seguida por La amenaza fantasma (Episodio I), El ataque de los clones (Episodio II) y La venganza de los Sith (Episodio III). Posteriormente se integran series y spin-offs que conectan con la trilogía original, comenzando con Rogue One y continuando con Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El regreso del Jedi.

Orden cronológico Universo Star Wars

El Acólito (2024)

Star Wars: La amenaza fantasma (Episodio I) (1999)

Star Wars: El ataque de los clones (Episodio II) (2002)

Star Wars: Las Guerras Clon (película, 2008)

Star Wars: Las Guerras Clon (serie, 2008)

Star Wars: Relatos de los Jedi (2022)*

Star Wars: La venganza de los Sith (Episodio III) (2005)

Star Wars: Relatos del Imperio (2024)*

Star Wars: Relatos del Inframundo (2025)*

Star Wars: Bad Batch (2021)

Star Wars: Maul – Señor de las Sombras (2026)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Obi Wan Kenobi (2022)

Andor (2022)**

Star Wars Rebels (2014)**

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars: Una Nueva Esperanza (Episodio IV) (1977)

Star Wars: El Imperio Contraataca (Episodio V) (1980)

Star Wars: El regreso del Jedi ( Episodio VI) (1983)

El Mandaloriano (2019)

El libro de Boba Fett (2021)

Ahsoka (2023)

Skeleton Crewe (2024)

Star Wars: El Mandaloriano y Grogu (2026) – En cines el 22 de mayo de 2026

Star Wars Resistance (2018)

Star Wars: El despertar de la Fuerza (Episodio VII) (2015)

Star Wars: Los Últimos Jedi (Episodio VIII) (2017)

Star Wars: El ascenso de Skywalker (Episodio IX) (2019)

Después de estos eventos, la historia continúa con producciones más recientes como The Mandalorian, Ahsoka y El libro de Boba Fett, antes de llegar a la trilogía secuela conformada por El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker. Este orden permite seguir la evolución de los personajes y los acontecimientos dentro del universo narrativo.

Además, plataformas como Disney+ concentran gran parte del contenido disponible, incluyendo películas, series, cortos y especiales que amplían la historia. Esto permite que tanto nuevos espectadores como seguidores de largo tiempo puedan explorar el universo de Star Wars de acuerdo con sus preferencias, ya sea en orden cronológico o de estreno.

TE PUEDE INTERESAR: