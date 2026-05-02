Arsenal vs Fulham, en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 35

El líder de la competencia europea se enfrenta al conjunto de Raúl Jiménez, en un partido crucial por el título para los Gunners

Arsenal vs Fulham, sigue el partido en vivo por Claro Sports

El Emirates Stadium se prepara para un duelo clave en la jornada 35 de la Premier League, donde el Arsenal recibe al Fulham de Raúl Jiménez en un partido que puede marcar el rumbo del campeonato. Los ‘Gunners’ llegan como líderes con 73 puntos tras 34 partidos, pero con la presión constante del Manchester City, que suma 70 unidades y aún tiene un juego pendiente. La pelea por el título está completamente abierta y cada jornada se vuelve decisiva en la recta final.

Para el conjunto dirigido por Mikel Arteta, el margen de error es mínimo. Una victoria en casa no solo le permitiría mantener la cima, sino también reforzar su candidatura al campeonato en un momento crucial del torneo. Cualquier resultado adverso podría ser aprovechado por el City, equipo que ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para cerrar temporadas con fuerza y arrebatar títulos en los últimos tramos.

Por su parte, Fulham llega con aspiraciones europeas y con mucho en juego en este cierre de campaña. Con 48 puntos, el equipo londinense se mantiene en la pelea por puestos continentales, a solo dos unidades del Bournemouth, que ocupa el séptimo lugar. En este contexto, la figura de Raúl Jiménez será clave, ya que el delantero mexicano buscará reencontrarse con el gol y ser determinante ante una de las defensas más sólidas del campeonato.

¿A qué hora inicia el Arsenal vs Fulham hoy 2 de mayo de 2026?

El partido de la jornada 35 dará inicio en punto de las 10:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el Arsenal vs Fulham en vivo? Canales de TV y streaming online

El duelo entre Arsenal y Fulham se podrá ver en vivo a través de la señal de FOX One, pero si no tienen dicha plataforma podrás seguir todas las acciones en este minuto a minuto de Claro Sports. Y otra de las opciones para no perder un solo detalle es escucharlo a través de W Deportes, con la narración de Josué Villa y Claudio Landucci en los comentarios.

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