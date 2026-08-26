Manchester City rompe el mercado: paga 100 millones de euros por Ayyoub Bouaddi, su nueva apuesta para el mediocampo

La millonaria operación supera la venta de Nicolas Pepe y confirma la apuesta del City por las nuevas figuras del fútbol europeo

El City apuesta por Bouaddi para el medio campo | @ManCity

El Manchester City volvió a mover una cifra millonaria en el mercado de fichajes para construir el equipo que marcará su nueva etapa después de Pep Guardiola. El conjunto inglés cerró la incorporación de Ayyoub Bouaddi, mediocampista del Lille, por una cantidad que alcanza los 100 millones de euros, una operación que lo convierte en el fichaje más caro en la historia del club francés.

La transferencia contempla 95 millones de euros fijos y cinco millones más en variables, una cifra que supera cualquier venta realizada por el Lille, incluso por encima de la salida de Nicolas Pepe. Con apenas 18 años, Bouaddi se convirtió en una de las inversiones más importantes del fútbol europeo y en una apuesta de largo plazo para el equipo dirigido por Enzo Maresca.

El movimiento refleja la intención del Manchester City de renovar una zona del campo que perdió a varios de sus referentes. Tras las salidas de Rodri Hernández al Barcelona, Nico González al Newcastle y la marcha de otros elementos importantes, el club decidió invertir en talento joven para darle forma a su nuevo mediocampo.

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La llegada de Bouaddi se suma a la incorporación de Elliot Anderson, quien también representó una fuerte inversión para el conjunto inglés. El City busca que ambos futbolistas sean parte de la nueva estructura del equipo y asuman responsabilidades en una zona que durante años estuvo liderada por figuras como Rodri y Bernardo Silva.

“Para mí, el Manchester City es el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder llamarme jugador del City. He dedicado la mayor parte de mi vida a trabajar duro para convertirme en el mejor jugador posible y llegar a la cima del fútbol”, expresó Bouaddi tras concretarse su llegada.

La apuesta económica del City está respaldada por la trayectoria que el joven mediocampista construyó en Francia. Bouaddi debutó con el Lille con apenas 16 años y tres días, convirtiéndose en el futbolista más joven en la historia del club en estrenarse en la máxima categoría.

Aunque su edad es una de sus principales características, el mediocampista ya acumuló experiencia en escenarios importantes. En la Champions League 2023-2024 enfrentó a equipos como Real Madrid, Juventus, Liverpool y Borussia Dortmund, actuaciones que ayudaron a aumentar su valor en el mercado.

“Con tan solo 18 años, ya posee una inteligencia futbolística excepcional, y eso no hará más que mejorar bajo la tutela de Enzo Maresca”, explicó Hugo Viana, director deportivo del Manchester City, quien destacó el seguimiento que realizaron sobre el jugador antes de cerrar la operación.

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La inversión también representa una muestra de confianza en el potencial del futbolista, quien estuvo en el radar de clubes como Real Madrid y Paris Saint-Germain antes de que el City decidiera acelerar las negociaciones. El conjunto inglés apostó por asegurar a uno de los talentos jóvenes más cotizados del continente.

Bouaddi también llega con experiencia internacional después de elegir representar a Marruecos pese a haber formado parte de las categorías juveniles de Francia. Su participación en el Mundial 2026 aumentó su exposición y confirmó las expectativas que existían sobre su desarrollo.

“He hecho mi elección y estoy muy orgulloso de ella. Es un alivio haber tomado esta decisión. Estoy muy feliz de representar a mi país, Marruecos”, señaló el mediocampista sobre su decisión internacional.

Con un contrato hasta 2031, Ayyoub Bouaddi tendrá el reto de justificar una inversión de 100 millones de euros y demostrar que puede convertirse en una de las piezas centrales del nuevo Manchester City. La cifra del fichaje ya lo coloca como uno de los movimientos más importantes del mercado, pero ahora tendrá que responder dentro del campo.

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