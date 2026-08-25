Manchester United confirma el fichaje de Carlos Baleba: una apuesta de más de 80 millones de euros

Carlos Baleba llamó la atención de Europa por su paso en el Brighton, pero los Red Devil pujaron para reforzar el mediocampo tras la salida de Casemiro

Carlos Baleba llega al Manchester United | Reuters

El Manchester United anunció este martes 25 de agosto el fichaje de Carlos Baleba, una apuesta de más de 80 millones de euros. El jugador de 22 años se convierte en el tercer mediocampista que llega a los Red Devils durante esta ventana de transferencias, tras la intención de la institución de la Premier League de reforzar el sector ante la salida de Casemiro.

De acuerdo con el comunicado de prensa del equipo británico, el camerunés firmó un contrato hasta junio de 2031, con la posibilidad de extender el vínculo por un año más.

“Es una sensación increíble unirme al club de mis sueños. Jugar en Old Trafford siempre es especial, pero la oportunidad de hacerlo como jugador del Manchester United será un verdadero honor. Estoy deseando trabajar con Michael Carrick; su experiencia y conocimiento del juego lo convierten en el entrenador perfecto para ayudarme a alcanzar el máximo nivel. La ambición de todos en el club es muy clara, el futuro es sumamente prometedor y estoy decidido a aportar mi granito de arena para lograr el éxito del que somos capaces juntos”, declaró Carlos Baleba en sus primeras palabras como futbolista de los Red Devils.

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Pese a que el club mantuvo bajo reserva la cantidad que pagó por Carlos Baleba, medios de comunicación cercanos a la operación señalan que el traspaso habría rondado los 82 millones de euros, con una cifra garantizada de 75.9 millones y el resto en variables.

El nuevo mediocampista del Manchester United sufrió una lesión durante la pretemporada con el Brighton. Sin embargo, los Red Devils esperan que esté listo para mediados de septiembre, según un informe de Sky Sports. El interés por el camerunés nació desde el otoño pasado, pero su venta se concretó durante este periodo de transferencias.

Carlos Baleba. Manchester United.



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El Manchester United también firmó a Andrey Santos y Youri Tielemans, dos mediocampistas que buscan reforzar el sector que dejó libre Casemiro, quien se marchó al Inter Miami durante este verano.

Carlos Baleba llegó al Brighton procedente del Lille en 2023 y, desde entonces, disputó 112 partidos con el conjunto inglés. La última temporada sumó 35 apariciones, aunque su calendario sufrió un paréntesis por su participación con Camerún en la Copa Africana de Naciones. Su irrupción en la Premier League despertó el interés de varios clubes de élite, entre ellos el Manchester United, que ya había identificado en el mediocampista un perfil capaz de aportar fuerza, recuperación y presencia física en la zona central.

Sin embargo, el rendimiento de Baleba registró un descenso respecto a la campaña que disparó su cotización y dejó dudas sobre su evolución. Un año atrás, el Brighton exigía más de 100 millones de libras por su fichaje, una cifra que frenó las aspiraciones del United. Ahora, el club de Old Trafford vuelve a la carga ante un escenario distinto: el jugador de 22 años representa una apuesta de riesgo por su irregularidad reciente, pero también una pieza con características que encajan con las necesidades del equipo.

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