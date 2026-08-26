Eclipse lunar del 27 de agosto: esta es la hora exacta en que la luna se teñirá de rojo y cómo verlo desde México

El eclipse tendrá una magnitud de 0.93 y podrá observarse en alguna de sus fases desde regiones de Asia occidental, Europa, África y América

Cuándo y dónde se verá el eclipse de Luna | Reuters

El jueves 27 de agosto de 2026 se podrá observar desde distintas regiones de México un eclipse lunar parcial, un fenómeno en el que la sombra de la Tierra cubrirá una parte del disco de la Luna. De acuerdo con la información de la NASA, la fase parcial comenzará aproximadamente a las 20:33 horas, cuando la sombra terrestre empiece a avanzar sobre la superficie lunar. El momento máximo del eclipse ocurrirá alrededor de las 22:13 horas, cuando cerca del 96 por ciento de la Luna se encuentre dentro de la umbra terrestre.

Durante el eclipse, la parte de la Luna cubierta por la sombra podrá adquirir tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas, efecto conocido popularmente como Luna de Sangre. El fenómeno podrá observarse a simple vista y no será necesario utilizar protección ocular ni equipo especializado.

¿Por qué se le llama Luna de Sangre al eclipse lunar de este 27 de agosto?

Aunque el fenómeno será un eclipse parcial, la zona de la Luna que quede dentro de la umbra terrestre podrá presentar una tonalidad rojiza, cobriza o anaranjada. Por este motivo recibe popularmente el nombre de Luna de Sangre.

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El eclipse ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y nuestro planeta se coloca entre el Sol y el satélite. La Tierra bloquea entonces parte de la luz solar que normalmente llega directamente a la superficie lunar.

Sin embargo, la atmósfera terrestre desvía una parte de la luz solar hacia la Luna. Las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojos y naranjas atraviesan la atmósfera con mayor facilidad y pueden alcanzar el satélite.

El color que se observe dependerá de las condiciones de la atmósfera terrestre. La presencia de polvo, nubes y otras partículas puede modificar la tonalidad y hacer que la Luna se vea más rojiza o más oscura durante el eclipse.

Estas son las recomendaciones para ver el eclipse lunar del 27 de agosto desde México

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A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar puede observarse directamente y a simple vista sin protección ocular, por lo que no es necesario utilizar filtros especiales para contemplar el fenómeno.

Para tener mejores condiciones de observación se recomienda:

Buscar un lugar con cielos despejados .

. Alejarse de zonas con contaminación lumínica .

. Elegir un sitio con una vista amplia hacia el horizonte .

. Utilizar binoculares o un telescopio si se quieren apreciar más detalles de la superficie lunar, aunque estos instrumentos no son indispensables.

El eclipse podrá seguirse sin equipo especializado siempre que las condiciones meteorológicas permitan una buena visibilidad del cielo. El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 permitirá observar una cobertura de la Luna cercana al 96 por ciento dentro de la umbra terrestre. La profundidad de esta fase hará que una parte amplia del disco lunar pueda adquirir la tonalidad asociada popularmente con una Luna de Sangre. La fase parcial concluirá aproximadamente a las 23:52 horas. Después de ese momento, la Luna continuará atravesando la penumbra de la Tierra hasta poco después de la medianoche. Por ello, el periodo recomendado para observar el eclipse será entre las 20:30 y las 23:50 horas, con especial atención a las 22:13 horas, cuando alcanzará su punto máximo.

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