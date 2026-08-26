Chino Huerta llega a la CDMX para concretar su regreso con Pumas: “En Europa me cerraron la puerta”

El jugador mexicano está listo para una nueva etapa con el conjunto auriazul, club con el que se consolidó para llegar al viejo continente

Chino Huerta regresa a la CDMX | Claro Sports

César ‘Chino’ Huerta ya se encuentra en la Ciudad de México para completar su regreso a Pumas de cara al Apertura 2026. El atacante mexicano arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por aficionados auriazules y medios de comunicación, para después llegar a las instalaciones del conjunto del Pedregal para poder realizar los exámenes médicos y resolver los últimos detalles de su contrato.

Seguidores de Pumas comenzaron a reunirse desde las 6 de la mañana para esperar al futbolista, quien vuelve al club después de su paso por el Anderlecht de Bélgica. Huerta reconoció que la decisión implicó dejar en pausa su intención de mantenerse en el fútbol europeo, aunque aseguró que la posibilidad de regresar al conjunto universitario facilitó su elección: “Bien, muy feliz, muy contento con con mucha ilusión y con muchas ganas. Pensando en Pumas fue fácil la la decisión, abandonar ahí por por un por un tiempo mi sueño, por todo lo que he pasado. Creo que eso fue la parte difícil, pero me lo puso muy fácil”.

El ‘Chino’ también reveló que durante este mercado recibió algunos acercamientos para continuar su carrera, aunque ninguno se convirtió en una oferta formal. Desde el inicio, explicó, tenía claro que Pumas era una opción que estaba dispuesto a aceptar: “Tuve tuve propuesta. Nunca nunca ofertas, pero yo yo siempre estuve convencido de que quería venir a Pumas”.

Huerta cerrará así una etapa en Europa que estuvo condicionada por los problemas físicos. El mexicano explicó que únicamente pudo competir durante una parte de su estancia y que posteriormente tuvo que afrontar dos cirugías, además de un periodo en el que buscó mantenerse en el viejo continente hasta los últimos días del mercado de fichajes.

“No puedo hacer un balance, en realidad solo jugué seis meses en Europa y lo demás estuve arrastrando ahí problemas de lesión, dos cirugías. Por ahí se se ha hablado mucho que que tuve que aferrarme un poco más allá y lo hice. Me esperé hasta casi el cierre del mercado, que es 5 días para ver si me salía una opción en del club, me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo, me separaron del del grupo, pasé semanas difíciles, pero con la ilusión de poder conseguir alguna oportunidad, allá en Europa no la no la conseguí, no quedó en mis manos y vengo con con mucha ilusión ahora con con Pumas y sé que tengo algo pendiente también acá”, señaló.

La situación dentro del Anderlecht terminó por reducir sus posibilidades de encontrar continuidad. Huerta aseguró que fue separado del grupo y que esperó hasta cerca del cierre del mercado por una alternativa para mantenerse en Europa. Al no concretarse una posibilidad, el atacante optó por regresar a México con la intención de iniciar otra etapa con Pumas y cumplir los objetivos que considera pendientes con el club.

El mexicano también confirmó que sostuvo comunicación con Esteban Solari antes de concretar su regreso. El entrenador le manifestó su intención de contar con él y Huerta aseguró que también trabajó para acelerar las condiciones necesarias para incorporarse al plantel: “Sí habé con Solar y él me me mostró la ganas de de querer contar conmigo. Yo le expresé también que estaba haciendo todo lo posible por poder integrarme al al grupo, a a ver, a sumarle y y nada, eso me me deja también contento el el que Pumas haya haya haya pujado muy fuerte por mí”.

Ahora, Huerta deberá presentar los exámenes médicos correspondientes y completar los últimos detalles de su vínculo antes de firmar con Pumas. Una vez concluido ese proceso, el club podrá hacer oficial su incorporación para el Apertura 2026 y comenzar su integración al equipo de Esteban Solari, en lo que será la segunda etapa del atacante con la institución universitaria.

Te puede interesar: