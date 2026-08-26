Mixco vs Alianza en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Mixco Alianza, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco y Alianza se enfrentan en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, en un partido que servirá para cerrar la participación internacional de ambos equipos. Con Olimpia y Saprissa ya clasificados a los cuartos de final, guatemaltecos y panameños llegan sin posibilidades matemáticas de avanzar, aunque todavía tienen en juego el tercer puesto del Grupo C y la oportunidad de despedirse del certamen con una victoria.

Mixco llega con tres puntos después de tres presentaciones, producto de una victoria y dos derrotas. El conjunto guatemalteco consiguió su primer triunfo en la competencia en la jornada anterior, cuando goleó 4-1 a UMECIT como local, pero esa reacción llegó demasiado tarde para mantenerlo en carrera. Con Olimpia y Saprissa ya instalados en nueve unidades, los Chicharroneros buscarán aprovechar nuevamente la localía para cerrar con buenas sensaciones su primera experiencia en esta Copa Centroamericana.

Por su parte, Alianza también suma tres unidades y presenta una diferencia de gol de -2, exactamente la misma situación con la que llega Mixco. El conjunto panameño perdió 3-1 frente a Olimpia en su última presentación y ese resultado terminó con cualquier posibilidad de alcanzar los cuartos de final. Sin la presión de la clasificación, ambos disputarán un enfrentamiento directo por el tercer lugar de la zona y con el objetivo de terminar de la mejor manera su recorrido por el torneo regional.

¿Qué resultado necesitan Mixco y Alianza para clasificar?

Deportivo Mixco y Alianza de Panamá llegan a la última jornada sin posibilidades de clasificar a los cuartos de final, por lo que ningún resultado en su enfrentamiento podrá modificar esa situación. Ambos tienen tres puntos y, aun ganando, solamente pueden alcanzar las seis unidades, mientras que Saprissa y Olimpia ya suman nueve y tienen asegurados los dos boletos del Grupo C. El partido servirá entonces para definir posiciones y cerrar de la mejor manera posible la participación internacional de guatemaltecos y panameños.

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¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs Alianza de la jornada 5 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Deportivo Mixco y Alianza se disputará el jueves 27 de agosto a las 20:30 horas en el estadio El Trébol. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y Panamá. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Alianza hoy

Mixco no podrá contar con Fabián Cuero, expulsado en el partido ante UMECIT, mientras que Alianza no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 5 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Fabricio Benítez y Jair Palacios no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Mixco: Kevin Moscoso; Allan Yanes, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor, Joshua Urizar; Christian Ojeda, Kener Lemus, Gabriel Arce; Yonathan Pozuelos, Nicolás Martínez y Lynner García. DT: Fabricio Benítez.

Alianza: Jean Ambuila; Oliver Campos, Adolfo Machado, Jhon Marquínez, Yeison Ortega; Alvin Mendoza, John Jaime Asprilla, David Carvajal, Ricardo Mitre; Bayron Walters y Gabriel Chiari. DT: Jair Palacios.

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Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Alianza

Deportivo Mixco y Alianza nunca se enfrentaron a lo largo de su historia.

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